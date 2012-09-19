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3 yıl içerisinde kadrolar dolacak

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, "Benim tahminim, en geç 3 yıl içerisinde Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin norm kadroları doldurulmuş olacak" dedi.

19 Eylül 2012 Çarşamba 19:50
3 yıl içerisinde kadrolar dolacak

 Dinçer, öğretmen seçiminde daha dikkatli davranacaklarını belirterek KPSS'nin üzerine bir de alan sınavı yapılacağını açıkladı.

Dinçer, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ilçe milli eğitim müdürleriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dinçer, bir gazetecinin “Toplantı hakkında bir değerlendirme yapar mısınız?” sorusu üzerine, Eskişehir'in hakikaten eğitimde hem altyapı itibariyle hem de eğitim niteliği itibariyle oldukça iyi konumda olduğunu kaydetti.

Eskişehir'de derslik başına öğrenci sayısının ortalama 23 olduğunu ifade eden Dinçer, şöyle konuştu:

“İlkokul, ortaokul ve lise olarak ayırdığımız zaman, Türkiye ortalamasının altında bir yapıya sahip. Fiziki şartlarımız oldukça iyi gözüküyor. Son yaptığımız atamalarla öğretmen ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını karşılamışız. Bu vesileyle çok büyük ihtimalle artık, giderek daha azalan sayıda ücretli öğretmen olacak ve onun yerine kadrolu öğretmenlerimiz işbaşında olacaklar. Ayrıca merkezde il emrinde bulunan öğretmenlerin görevlendirilmeleri suretiyle büyük bir ihtiyacı karşılamış görünüyoruz. Önümüzdeki dönemde biz, Eskişehir'in ulusal düzeydeki başarılarının artacağını tahmin ediyoruz. Onun dışında bazı sorunlarımız vardı, onları da gözden geçirdik. Zannediyorum onları da çözmek için gerekli tedbirler için fırsatımız olacak.”

“Eskişehir'de ideolojik rapor alma eğilimi yok”

Bir gazetecinin “Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının üzerinden 3 gün geçti. Şikayetler var mı?” sorusu üzerine Dinçer, “Yeni eğitim sistemiyle alakalı hem ulusal düzeyde ama özellikle Eskişehir perspektifinden baktığımızda ciddi bir sorun gözükmüyor. Yeni kayıda baktığımızda yaklaşık 4 bin öğrenci artışı oldu. 60 ila 66 ay arasında da bizim tahminimizin üstünde, bu ilde de öğrenci gelmiş. Bu sene 1'inci sınıfa 13 bin 191 öğrencimiz kayıt olmuş. Geçen yıl 9 bin 802 öğrencimiz kayıt olmuştu. Yaklaşık yüzde 26 oranında bir artış var. Ama 60 ila 66 ay arasında da bin 244 öğrencimiz gönüllü olarak eğitime katılıyor, 581 öğrencimizde rapor almış. Raporların pek çoğunun incelenmesi durumunda da gördüğümüz şey hakikaten çocuklarımızın fiziki özelliklerinin eğitimlerini bir yıl sonraya bırakmalarını gerektiriyor. Eskişehir'de ideolojik rapor alma eğilimi yok” diye konuştu.

“KPSS'nin üzerine bir de alan sınavı yapacağız”

Dinçer, “Eğitim Fakültesi mezunlarının ilerleyen dönemde KPSS'den muaf tutulması gibi bir düşünce var mı?” sorusuna da, “Hayır tam aksine KPSS'nin üzerine bir de alan sınavı yapacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimizi seçerken daha dikkatli ve daha etkin bir süreci başlatmak için hazırlık yapıyoruz” yanıtını verdi.

Bir gazetecinin “Branş öğretmenlerinin eksikleriyle ilgili zaman zaman şikayetler oluyor. Bunlar zamanla giderilecek mi?” sorusu üzerine Bakan Dinçer, şunları söyledi:

“Bizim öğretmen ihtiyacımız, açığımız var. Aşağı yukarı yeni eğitim sistemiyle birlikte 160 bin civarında öğretmene ihtiyacımız vardı. Geçtiğimiz hafta içinde 40 bin öğretmenimizin atamasını yaptık. Şimdi yaklaşık 120 bin öğretmeni bundan sonra özellikle de liselerde okullaşma oranlarının yüzde 100'e çıkması halinde ihtiyacımız olacak. Bunu da hükümetimiz zaman içinde bize ne kadar kadro verirse atayarak telafi etmeye çalışacağız. Benim tahminim en geç 3 yıl içerisinde Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin norm kadroları doldurulmuş olacak. Ama buna karşın her yıl emekli olan yahut da ayrılan öğretmenlerimizin yerine cüzi miktarda öğretmen ihtiyacımız olacak. Onları da yıllık olarak karşılayarak bundan sonra çok ciddi anlamda bir öğretmen ihtiyacı duymayacağız. Önümüzdeki bir kaç yıllık sürede Türkiye'de hem altyapı eksikliği önemli oranda giderilmiş olacak hem öğretmen eksikliği hem de bundan sonra Türkiye'deki fırsat eşitliğini biz çok daha iyi bir şekilde sağlamış olacağız.”

Konuşmanın ardından Bakan Dinçer, ilçe milli eğitim müdürleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(A.A)

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