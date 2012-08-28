3 Temmuz’a saç sakal protestosu

Fanatik Trabzonspor taraftarı olan Şenol Kıran, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nde 2010-2011 şampiyonluk kupası için hazırlanan kaidenin önünde bir açıklama yaptı. Şenol Kıran, 3 Temmuz 2011'den bu yana saç ve sakalı kesmediğini belirtirken şunları söyledi:





"Şampiyonluk kupası Trabzonspor'a ne zaman verilirse ben de o zaman traş olurum. Kupanın mutlaka gelmesini istiyoruz. Şike yapıldığı halde Türkiye'de şike olmamış gibi bir ortam yaratılmak isteniyor. Bu süreç Trabzon ve Trabzon halkının psikolojini etkilemiştir. Trabzonspor haksızlığa uğradı. Durumuma başta ailem ve çevremdekiler biraz tepki gösterdi. Spor için bu hale girmen gerekmlez, diye uyarılarda bulundular. Ben Trabzonluysam bu olaya sessiz kalamam. Her Trabzonlu bu sürece tepkisini göstermelidir. Sayın Başbakan ve yetkililer gerekeni yapmalıdır. Kupa geldiği takdirde kupanın yanında traş olmayı düşünüyorum."