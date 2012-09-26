3 subaydan Hilmi Özkök'e 600 tehdit

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e gönderilen 600 mektupta, hakaret dolu ifadeler var.
Takvim, Balyoz davasında 18 yıl hapse mahkum olan emekli orgeneral Ergin Saygun'un "Genç Subaylar Tedirgin" manşetinin ABD merkezli olduğuna ilişkin sözlerini tekzip eden önemli belgelere ulaştı.
Dönemin Jandarma Genel Komutanı Org. Şener Eruygur'un evindeki belgelere göre hedef dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'tü.
3 SUBAY 600 MEKTUP
Mektupların Eruygur ve Balyoz Davası'nda 20 yıla mahkum olan dönemin 1. Ordu Komutanı Org. Çetin Doğan'ın emri ile hazırlandığı belirlendi. 600 mektup sadece 3 subayın elinden çıktı.
Ergenekon ek klasörleri arasına da giren belgelerde Hilmi Özkök ve kuvvet komutanlarına yazılan mektuplar, Eruygur'un kuvvet komutanları ve KKTC eski Cumhurbaşkanı Denktaş'a yazdığı mektuplar da var.
'ATA'NIN ASKERLERi'
600 adet yazıldığı belirlenen mektuplar, 'Bir Grup Genç Subay', 'Bir Grup Subay', 'Genç Subaylar Adına', '33 Subay ve Astsubay Adına', '1986 Mezunu Subaylar', 'Kuleli'li Subaylar', 'Harbiyeliler', 'Denizin Aslanları', 'Ata'nın Askerleri' imzalarını taşıyor.
İşte mektupların 3'ünden birer bölüm:
MEKTUP 1: Silahlı Kuvvetlerimizin ülkenin gidişatı hakkında takındığı tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz. Irak ve tezkere krizinde topu MGK'ya atarak bunlara TSK'yı suç ortağı yaptınız. Böyle komutanlık olur mu? Mevki düşkünü olmak sizce normal mi? Arz ederiz.
MEKTUP 2: Bizler zat-ı alinizin yetiştirdiğiniz 1986 mezunu subaylarız. Lütfen istifa ediniz. İstifanız hem ordunun birliğini sağlayacak, hem ülkenin önünü açacak, hem de sizin onurunuzu kurtaracak. (1986 MEZUNU SUBAYLAR)
MEKTUP 3: Komutanım nasıl oluyor da TSK AKP'nin ve Tayyip'in safında yer alıyor, anlamıyorum. Biz neden hayır diyemiyoruz. Neden korkuyoruz. AKP'ye bunca desteği vereceksek, Erbakan'ın suçu neydi?
ÜRETİLMİŞ HABERLER
Genelkurmay eski Başkanı emekli Org. Yaşar Büyükanıt, 2009'da konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı: Genç subaylar rahatsız haberi, üretilmiş bir haberdir. Genelkurmay üzerinde baskı oluşturur mu düşüncesiyle üretilmiştir... Bunu bu kadar açık söylediğime göre itimat buyurun böyledir."