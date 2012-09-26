3 subaydan Hilmi Özkök'e 600 tehdit

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e gönderilen 600 mektupta, hakaret dolu ifadeler var.

Takvim, Balyoz davasında 18 yıl hapse mahkum olan emekli orgeneral Ergin Saygun'un "Genç Subaylar Tedirgin" manşetinin ABD merkezli olduğuna ilişkin sözlerini tekzip eden önemli belgelere ulaştı.

Dönemin Jandarma Genel Komutanı Org. Şener Eruygur'un evindeki belgelere göre hedef dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'tü.

3 SUBAY 600 MEKTUP

Mektupların Eruygur ve Balyoz Davası'nda 20 yıla mahkum olan dönemin 1. Ordu Komutanı Org. Çetin Doğan'ın emri ile hazırlandığı belirlendi. 600 mektup sadece 3 subayın elinden çıktı.

Ergenekon ek klasörleri arasına da giren belgelerde Hilmi Özkök ve kuvvet komutanlarına yazılan mektuplar, Eruygur'un kuvvet komutanları ve KKTC eski Cumhurbaşkanı Denktaş'a yazdığı mektuplar da var.

'ATA'NIN ASKERLERi'

600 adet yazıldığı belirlenen mektuplar, 'Bir Grup Genç Subay', 'Bir Grup Subay', 'Genç Subaylar Adına', '33 Subay ve Astsubay Adına', '1986 Mezunu Subaylar', 'Kuleli'li Subaylar', 'Harbiyeliler', 'Denizin Aslanları', 'Ata'nın Askerleri' imzalarını taşıyor.

İşte mektupların 3'ünden birer bölüm:

MEKTUP 1: Silahlı Kuvvetlerimizin ülkenin gidişatı hakkında takındığı tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz. Irak ve tezkere krizinde topu MGK'ya atarak bunlara TSK'yı suç ortağı yaptınız. Böyle komutanlık olur mu? Mevki düşkünü olmak sizce normal mi? Arz ederiz.