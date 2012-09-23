3 puan Aatif’la geldi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşılaştı.





Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede tek gol sesi çıktı. Maçın tek golünü ev sahibi ekipten Aatif Chahechouhe kaydetti. Fransız futbolcunun 45. dakikada attığı gol maçın da skorunu belirledi.





İlk yarının son dakikasında gelen golden sonra iki takım adına da fileleri havalandıran bir isim çıkmayınca mücadele 1-0 sona erdi.





Sivasspor bu galibiyetle puanını 8'e yüksetti. Kasımpaşa ise ligdeki 2. mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.





Kırmızı-Beyazlılar ligin 6. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasman karşılaşacak. İstanbul temsilcisi ise 29 Eylül Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.





MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI





9. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla hareketlenen Grosicki'nin, ceza alanı dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.





19. dakikada Erman'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta kale alanına gönderilen topu, Kasımpaşa savunması kornere gönderdi.





24. dakikada Özer'in savunmanın arkasına derinlemesine pasında topa hareketlenen Uche, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Borjan topu kornere çeldi.





34. dakikada Erman'ın kullandığı serbest atışta direkten oyun alanına dönen topu, savunma uzaklaştırdı.





45. dakikada Eneramo'nun ara pasında Erman topa hareketlendi. Araya giren Kasımpaşa savunmasının ters vuruşunda kaleciden dönen top, Aatif'in önünde kaldı. Aatif, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI AZ SONRA...