3. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 3. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3. Lig'de 3. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:
1. Grup
23 Eylül Pazar:
15.00 Pazarspor-Ankara Demirspor: Burak Taşkınsoy
15.00 İstanbulspor-Gölcükspor: Sacit Keşkek
15.00 Sandıklıspor-Tekirova Belediyespor: Ali Şansalan
15.00 Fatih Karagümrük-Kayseri Şekerspor: Yusuf Eren Yurtsever
15.00 Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Siirtspor: Özgür Bayır
15.00 Beşikdüzüspor-Orhangazispor: Mutlu Dalbudak
15.00 Belediye Vanspor-Anadolu Üsküdar 1908 Spor: Halil İbrahim Yıldırım
15.00 Kırıkhanspor-Bergama Belediyespor: Ömer Murat Ülger
15.00 Çorumspor-Kastamonuspor: Yiğit Peşin
2. Grup
23 Eylül Pazar:
15.00 Belediye Bingölspor-Sivas Dört Eylül Belediyespor: Mehmet Nevzat Adal
15.00 Manavgat Evrensekispor-Bursa Nilüferspor: Erdoğan Özkaya
15.00 Derince Belediyespor-Gebzespor: Volkan Yalın
15.00 İskenderunspor 1967-Silivrispor: Ali Şalk
15.00 Kilimli Belediyespor-Trabzon Kanuni Futbol Kulübü: Serkan Önsal
15.00 Dardanelspor-Aydınspor 1923: Osman Kaya
15.00 Menemen Belediyespor-Adıyamanspor: Aykut Çakmak
15.00 Hacettepe-Ümraniyespor: Onur Salık
15.00 Erzincan Refahiyespor-Batman Petrolspor: Niyazi İzgören
3. Grup
23 Eylül Pazar:
15.00 Yimpaş Yozgatspor-Beylerbeyi: Ali Adıgüzel
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Kocaelispor: Nuri Karahançer
15.00 OYAK Renaultspor-Elazığ Belediyespor: Hasan Avcı
15.00 Erzurum Büyükşehir Belediyespor-Çorum Belediyespor: Sertaç Şaroğlu
15.00 Altınordu-Arsinspor: Bayram Başkan
15.00 Emrespor-Diyarbakırspor: Bahattin Şimşek
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Kahramanmaraş Belediyespor: Seser Tuna
15.00 Maltepespor-Gümüşhanespor: Ozan Soykan
15.00 Keçiörengücü-Mardinspor: Erdem İren