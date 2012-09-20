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3. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 3. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

20 Eylül 2012 Perşembe 14:00
3. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto 3. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 3. Lig'de 3. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:

1. Grup

23 Eylül Pazar:

15.00 Pazarspor-Ankara Demirspor: Burak Taşkınsoy

15.00 İstanbulspor-Gölcükspor: Sacit Keşkek

15.00 Sandıklıspor-Tekirova Belediyespor: Ali Şansalan

15.00 Fatih Karagümrük-Kayseri Şekerspor: Yusuf Eren Yurtsever

15.00 Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Siirtspor: Özgür Bayır

15.00 Beşikdüzüspor-Orhangazispor: Mutlu Dalbudak

15.00 Belediye Vanspor-Anadolu Üsküdar 1908 Spor: Halil İbrahim Yıldırım

15.00 Kırıkhanspor-Bergama Belediyespor: Ömer Murat Ülger

15.00 Çorumspor-Kastamonuspor: Yiğit Peşin

2. Grup

23 Eylül Pazar:

15.00 Belediye Bingölspor-Sivas Dört Eylül Belediyespor: Mehmet Nevzat Adal

15.00 Manavgat Evrensekispor-Bursa Nilüferspor: Erdoğan Özkaya

15.00 Derince Belediyespor-Gebzespor: Volkan Yalın

15.00 İskenderunspor 1967-Silivrispor: Ali Şalk

15.00 Kilimli Belediyespor-Trabzon Kanuni Futbol Kulübü: Serkan Önsal

15.00 Dardanelspor-Aydınspor 1923: Osman Kaya

15.00 Menemen Belediyespor-Adıyamanspor: Aykut Çakmak

15.00 Hacettepe-Ümraniyespor: Onur Salık

15.00 Erzincan Refahiyespor-Batman Petrolspor: Niyazi İzgören

3. Grup

23 Eylül Pazar:

15.00 Yimpaş Yozgatspor-Beylerbeyi: Ali Adıgüzel

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Kocaelispor: Nuri Karahançer

15.00 OYAK Renaultspor-Elazığ Belediyespor: Hasan Avcı

15.00 Erzurum Büyükşehir Belediyespor-Çorum Belediyespor: Sertaç Şaroğlu

15.00 Altınordu-Arsinspor: Bayram Başkan

15.00 Emrespor-Diyarbakırspor: Bahattin Şimşek

15.00 Sancaktepe Belediyespor-Kahramanmaraş Belediyespor: Seser Tuna

15.00 Maltepespor-Gümüşhanespor: Ozan Soykan

15.00 Keçiörengücü-Mardinspor: Erdem İren
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