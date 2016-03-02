3. Köprüde İki Yakanın Birleşmesine Metreler Kaldı. Ayrıntılar başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ana Haber adlı programdan alınmıştır.



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3. Köprüde İki Yakanın Birleşmesine Metreler Kaldı. Ayrıntılar.