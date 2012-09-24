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3. dünya savaşı çıkar

İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir komutan İran'a karşı yapılacak bir saldırının kısa sürede tüm bölgeyi saracağını ve 3. dünya savaşına dönüşebileceğini söyledi.

24 Eylül 2012 Pazartesi 10:25
3. dünya savaşı çıkar

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, İran'ın Arapça devlet televizyonu El Alem'e verdiği röportajda, İsrail ve ABD ikilisinden herhangi birinin İran'a karşı bir savaşa girişmesi durumunda diğerinin de savaşa katılacağını ileri sürdü.

İsrail'in ABD'den destek almadan İran'a saldıramayacağını öne süren Hacizade, sıcak çatışma durumunda İran etrafındaki ve komşu ülkeler içindeki ABD üslerini hedef alacaklarını ifade etti.

İranlı komutan hedef alacakları ABD üsleri için Katar, Bahreyn ve Afganistan isimlerini zikrederken ABD'nin Türkiye'deki üstlerinden bahsetmedi.

BÖLGEDE HİÇBİR ÜLKE TARAFSIZ KALAMAYACAK

Yaşanacak savaşa karşı bölgedeki hiçbir ülkenin tarafsız kalamayacağını ifade eden Tuğgeneral Hacizade, savaşın kısa sürede bölgeyi saracağı ve 3. dünya savaşına dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İRAN, SAVAŞ İÇİN "KESİN" DİYOR 

İki gün önce İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, İsrail'le İran arsında bir savaş çıkacağının “kesinö olduğunu söyleyerek ülkesindeki herkesten gelecekteki savaş için hazırlıklı olmalarını istemişti.

Tümgeneral Caferi, "İsrail'in İran'a karışı husumeti, nihayetinde fiziksel çatışmaya dönüşecek. Savaş olacak, fakat 'nerede ve ne zaman' olacağı belli değil" ifadesini kullanmıştı.

DHA

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