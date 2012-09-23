2.Lig’de zirve Ankara’nın

Spor Toto 2.Lig'de iki grupta toplam 15 maç oynandı. 3 hafta sonunda iki Ankara takımı Kıcılcahamam ve Polatlı Bugsaşspor, gruplarında liderlik koltuğuna oturdular.
Spor Toto 2. Lig'de gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
İnegölspor-Alanyaspor: 2-1
Ofspor-Gaziosmanpaşa: 1-0
Eyüpspor-Balıkesirspor: 0-2
Çamlıdere Şekerspor-Altay: 3-1
Kırklarelispor-Tokatspor: 3-2
Körfez Futbol Kulübü-İskenderun Demir Çelikspor: 0-1
Anadolu Selçukluspor-Denizli Belediyespor: 4-1
Bayrampaşa-Kızılcahamamspor: 1-2
Kırmızı Grup
Nazilli Belediyespor-Fethiyespor: 0-2
Pendikspor-Turgutluspor: 0-0
Hatayspor-İstanbul Güngörenspor: 1-1
Sakaryaspor-Çankırıspor: 0-0
Sarıyer-Polatlı Bugsaşspor: 2-3
Kahramanmaraşspor-Tepecikspor: 3-1
Bandırmaspor-Bozüyükspor: 0-0