2.Lig’de zirve Ankara’nın

Spor Toto 2.Lig'de iki grupta toplam 15 maç oynandı. 3 hafta sonunda iki Ankara takımı Kıcılcahamam ve Polatlı Bugsaşspor, gruplarında liderlik koltuğuna oturdular.





Spor Toto 2. Lig'de gruplarda alınan sonuçlar şöyle:





Beyaz Grup





İnegölspor-Alanyaspor: 2-1





Ofspor-Gaziosmanpaşa: 1-0





Eyüpspor-Balıkesirspor: 0-2





Çamlıdere Şekerspor-Altay: 3-1





Kırklarelispor-Tokatspor: 3-2





Körfez Futbol Kulübü-İskenderun Demir Çelikspor: 0-1





Anadolu Selçukluspor-Denizli Belediyespor: 4-1





Bayrampaşa-Kızılcahamamspor: 1-2





Kırmızı Grup





Nazilli Belediyespor-Fethiyespor: 0-2





Pendikspor-Turgutluspor: 0-0





Hatayspor-İstanbul Güngörenspor: 1-1





Sakaryaspor-Çankırıspor: 0-0





Sarıyer-Polatlı Bugsaşspor: 2-3





Kahramanmaraşspor-Tepecikspor: 3-1





Bandırmaspor-Bozüyükspor: 0-0



