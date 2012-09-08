2.Lig’de perde açılıyor

Spor Toto 2. Lig'de bu sezon 34 takım, 17'şerli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan iki takım doğrudan PTT 1. Lig'e yükselirken, gruplarında 16. ve 17. sıralarda yer alan toplam 4 takım, Spor Toto 3. Lig'e düşecek.





Çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında 2, 3, 4. ve 5. sırayı alan takımlar, PTT 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak. Tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada oynanacak play-off müsabakaları sonunda oynanacak final maçını kazanan takım PTT 1. Lig'e yükselecek.





İlk haftanın programı





Spor Toto 2. Lig'de tamamı yarın (9 Eylül) oynanacak sezonun ilk hafta maçlarının programı şöyle:





Beyaz Grup:





16.00 İskenderun Demir Çelikspor-Gaziosmanpaşa (İskenderun 5 Temmuz)





16.00 Körfez Futbol Kulübü-Alanyaspor (İsmetpaşa)





16.00 Ofspor-Altay (Of İlçe)





16.00 İnegölspor-Tokatspor (Bursa Atatürk)





16.00 Çamlıdere Şekerspor-Kızılcahamamspor (Bağlum Belediye)





16.00 Kırklarelispor-Denizli Belediyespor (Kırklareli Atatürk)





16.00 Bayrampaşa-Balıkesirspor (Mimar Yahya Baş)





16.00 Anadolu Selçukluspor-Yeni Malatyaspor (Konya Atatürk)





Kırmızı Grup:





16.00 Bandırmaspor-Fethiyespor (Bandırma 17 Eylül)





16.00 Hatayspor-Turgutluspor (Kırıkhan İlçe-Seyircisiz)





16.00 Nazilli Belediyespor-Tepecikspor (Nazilli İlçe)





16.00 Pendikspor-Çankırıspor (Pendik)





16.00 Kahramanmaraşspor-Ünyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)





16.00 Sakaryaspor-Polatlı BUGSAŞ Spor (Sakarya Atatürk)





16.00 Giresunspor-Tarsus İdman Yurdu (Giresun Atatürk)





17.00 Bozüyükspor-İstanbul Güngörenspor (Bozüyük İlçe)