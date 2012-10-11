2.Lig’de hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig'de tamamı 14 Ekim Pazar günü saat 15.00'de başlayacak 6. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:
Beyaz Grup
Gaziosmanpaşaspor-Kırklarelispor: Serdar Sözlevi
İskenderun Demir Çelikspor-Çamlıdere Şekerspor: Serhad Ürkmez
Körfez Futbol Kulübü-İnegölspor: Mehmet Fatih Gökçe
Denizli Belediyespor-Balıkesirspor: Mesut Çarık
Kızılcahamamspor-Yeni Malatyaspor: Bülent Birincioğlu
Tokatspor-Eyüpspor: Ali Karatutlu
Altay-Anadolu Selçukluspor: Ekrem Gerginci
Alanyaspor-Bayrampaşaspor: Bülent Çenet
Kırmızı Grup
İstanbul Güngörenspor-Faturavizyon Kahramanmaraşspor: Ali Şükrü Beldüz
Bozüyükspor-Pendikspor: Murat Orhan
Bandırmaspor-Nazilli Belediyespor: Serkan Ergün
Ünyespor-Polatlı BUGSAŞ Spor: Özgür Sepin
Çankırıspor-Tarsus İdmanyurdu: Abdulkadir Bitigen
Tepecikspor-Sarıyer: Özkan Çeliker
Turgutluspor-Giresunspor: Emre Malok
Fethiyespor-Sakaryaspor: Hakan Akmısır