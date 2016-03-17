28 Ab Ülkesi Ve Türkiye Mülteci Krizini Görüşecek.. Ayrıntılar başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 17 Mart 2016 Perşembe günü yayınlanan Ntv Para adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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28 Ab Ülkesi Ve Türkiye Mülteci Krizini Görüşecek.. Ayrıntılar.