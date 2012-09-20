’26 numara kaç para?’

Galatasaray'ın 21 yaşındaki defansı Semih Kaya'yı çok beğenen Sir Alex Ferguson, scoutlarını yollayıp genç oyuncunun bonservisini sordu. Dürüst ise “Öyle bir fiyat yok” sözleriyle Kırmızı Şeytanlar’ı geri püskürttü.





Galatasaray, Old Trafford’dan skor olarak boynu bükük, oyun olarak ise başı dik ayrılırken maçın ardından ise Manchester United’ın scout ekibi Sarı-Kırmızılılar'ın 2. başkanı Ali Dürüst’ün yanında aldı soluğu. Kırmızı Şeytanlar’ın hedefinde ise Semih ve Muslera vardı.





Dürüst'ü maç için tebrik eden scoutlar, baklayı da ağızlarından kısa sürede çıkardı. “Semih Kaya’nın futbolunu Sir Alex Ferguson çok beğendi. Bonservisi ne kadar öğrenebilir miyiz?” diye soran oyuncu avcılarına Dürüst ise net yanıt verdi. “Oyuncumuz alt yapımızdan yetişen ve bizim için çok değerli bir isim. Öyle bir bonservis bedeli yok” diyerek İngiliz ekibinin genç oyuncu için yaptığı araştırmayı da ilk hamleden geri püskürttü. Geçen sezon 31 maçta 1 gol atan ve bu sezon da 5 kez sahaya çıkan 21 yaşındaki genç oyuncunun başarılı performansına İngiliz gazetelerinden de övgüler gelirken maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Muslera da takip ediliyor





Maçın ardından konuşan Dürüst ise Semih Kaya ve Muslera için İngilizler’le arasında geçen diyaloglarla ilgili olarak da konuştu. Sarı-Kırmızılı taraftarların Old Trafford’da sağladıkları destek için de ayrı bir parantez açan Dürüst, “Maçtan hemen sonra Manchester United scoutları Semih Kaya ve Muslera’nın bonservislerini sordular. Bizim seyircilerimiz, Manchester United’ın seyircilerini bastırdı. Onların yüzünü güldürerek buradan uğurlamak isterdik. Bir şey hariç her şeyden memnunuz. O da skor.





Erken gelen gol oyunumuzu bozdu ama çabuk toparlandık. Manchester United deplasmanında oynamak kolay değil ama biz aslanlar gibi oynadık. Futbol, takım oyunu ama bireysel baktığımızda Dany harika oynadı. Pozisyonlar da bulduk, rakibimiz de buldu. 2 kaleci de net pozisyonlar çıkardı. Maç tam bir final havasındaydı. Galatasaray’ın gücünü ve potansiyelini herkese gösterdik.”





Kaynak: Milliyet