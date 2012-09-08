2400 kişiden kan örneği alındı

Mardin Valisi Turhan Ayvaz, yaptığı açıklamada, Savur ilçesinde bazı köylerde vatandaşların çeşitli şikayetler üzerine hastaneye başvurduğunu belirtti.

Rahatsızlanan vatandaşlardan kan örneği alındığını aktaran Ayvaz, “Tahlil sonuçlarını bekliyoruz. Şu anda net bir şey yok. İçtikleri sudan kaynaklanabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca Irak ve Suriye'den gelen şoförlerin bıraktığı bir mikroptan kaynaklanabileceği üzerinde de duruluyor. Tahlil sonuçları çıktıktan sonra, net bir açıklama yapacağız” diye konuştu.

Öte yandan Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri, sıtma şüphesi üzerine 2 bin 400 kişiden kan örneği alındığını belirtti.