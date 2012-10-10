Ünlü şarkıcı Shakira Azerbaycan'da

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya 17 Yaş Altı Bayanlar Futbol Şampiyonası (FIFA U-17)'nın kapanış programına katılacak olan Shakira bugün ve yarın konserin gerçekleşeceği mekanlarda provalar yapacak.



Shakira'nın Bakü programını organize eden şirketten basına verilen bilgiye göre, ünlü star cumartesi günü FIFA U-17 kapanış törenine katılacak. Pazar günü ise Bakü'deki Kristal Salo'nda vereceği konserle hayranlarıyla buluşacak.



