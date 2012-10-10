Azerbaycan'da düzenlenen Dünya 17 Yaş Altı Bayanlar Futbol Şampiyonası (FIFA U-17)'nın kapanış programına katılacak olan Shakira bugün ve yarın konserin gerçekleşeceği mekanlarda provalar yapacak.
Shakira'nın Bakü programını organize eden şirketten basına verilen bilgiye göre, ünlü star cumartesi günü FIFA U-17 kapanış törenine katılacak. Pazar günü ise Bakü'deki Kristal Salo'nda vereceği konserle hayranlarıyla buluşacak.
Ünlü şarkıcı Shakira Azerbaycan'da
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, dün gece Azerbaycan'a geldi.
10 Ekim 2012 Çarşamba 12:15
Azerbaycan'da düzenlenen Dünya 17 Yaş Altı Bayanlar Futbol Şampiyonası (FIFA U-17)'nın kapanış programına katılacak olan Shakira bugün ve yarın konserin gerçekleşeceği mekanlarda provalar yapacak.