Deprem uzmanı Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında birçok deprem tarihi ve büyüklüğü ortaya atıldığını ancak bunlardan hiçbirinin bilimsellikle ilgisi olmadığını savundu.

Kendisinin de bu konuda araştırmalar yaptığını belirten Ercan, "Ben 2 deprem kestirimi yaptım. Birisi gerginlik birikiminden, birisi de 4 bin yıllık depremsellikten. Gerginlik birikimi kestirimine göre, 2029'dan önce deprem olmaz çıktı. Depremsellikte ise 2045'den önce olmaz çıktı. Mühendislik olarak bunların güvenilirlik derecelerine baktığımda, Marmara Denizi'nin tamamı, tek bir deprem bölgesi olarak ele alınmalı" dedi.

Olası Marmara depreminin Küçükçekmece ile Sivriada arasında olacağını ileri süren Ahmet Ercan, depremin büyüklüğü konusunda da iddialı konuştu.

Marmara'daki depremin söylendiği gibi büyük olmayacağını savunan Ercan şunları söyledi: "Büyüklüğü de hiç beklenen gibi büyük olmayacaktır. 6.4 ila 6.7 arasında bir büyüklük olabilir. Daha büyük bir deprem olması benim açımdan çok şaşırtıcı olur. Bu oranda bir gerginlik birikimi yok ki 8-8.5 gibi uçuk bir deprem üretsin. Kurgular hep çok büyük deprem olacak, 200 bin, 500 bin kişi ölecek dese de bunlar bilimsel dayanağı olmayan, çığırtkanca açıklamalardır. Tek bir deprem olmayacak. Bir deprem içinde 2-3 deprem olacak."

Deprem uzmanı Ahmet Ercan kentsel dönüşümü de devrim olarak nitelendirdi.