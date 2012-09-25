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2020’ye dev rakip

Michel Platini'nin Euro-2020'yi farklı ülkelerde düzenleme önerisi üzerine harekete geçen İngilizler, finalin Wembley'de oynanması için teklif götürecek.

25 Eylül 2012 Salı 08:50
2020’ye dev rakip
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı David Bernstein, 2020 Avrupa Şampiyonası finali için Londra'daki Wembley Stadyumu'nu aday gösterebileceklerini söyledi. UEFA Başkanı Michel Platini'nin Türkiye'nin de aday olduğu 2020'deki turnuvayı farklı ülkelerde düzenleme önerisi üzerine harekete geçen İngilizler, Wembley'in finale ev sahipliği yapması için çalışmalara başladılar.
 
Turnuvanın durumu hakkında aralık ayında yapılacak toplantı öncesinde konuşan Bernstein, "Açıkçası UEFA, bu projeyi hayata geçirirse Wembley'i final stadyumu olarak ciddi bir biçimde düşünüyor. Biz de bunun gerçekleşmesini istiyoruz. UEFA, yarı finallerle finale aynı şehrin veya stadyumun ev sahipliği yapmasından yana. Sanırım onların belirlediği listede biz de varız. Ama çekişmeli bir yarış olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
 
Kaynak: Sabah 
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