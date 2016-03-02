20. İstanbul Tiyatro Festivali Bu Yıl Yine Onlarca Oyun Sanatseverlerle Buluşacak başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan 24 Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Sanat Takibi adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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20. İstanbul Tiyatro Festivali Bu Yıl Yine Onlarca Oyun Sanatseverlerle Buluşacak.