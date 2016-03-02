20. İstanbul Tiyatro Festivali 3 Mayıs'ta Başlıyor. - Festival Direktörü Leman Yılmaz, Şahika Tekand başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Afiş adlı programdan alınmıştır.



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20. İstanbul Tiyatro Festivali 3 Mayıs'ta Başlıyor. - Festival Direktörü Leman Yılmaz, Şahika Tekand