2. ve 3. Lig’de haftanın sonuçları

Spor Toto 2. Lig'de 2012-2013 sezonu bugün yapılan maçlarla başlarken, Spor Toto 3. Lig'in ilk hafta maçları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
İskenderun Demir Çelikspor-Gaziosmanpaşa....................( 1 - 1 )
Körfez Futbol Kulübü-Alanyaspor.............................( 2 - 1 )
Ofspor-Altay................................................( 0 - 3 )
İnegölspor-Tokatspor........................................( 1 - 1 )
Çamlıdere Şekerspor-Kızılcahamamspor........................( 0 - 1 )
Kırklarelispor-Denizli Belediyespor.........................( 1 - 1 )
Bayrampaşa-Balıkesirspor....................................( 1 - 2 )
Anadolu Selçukluspor-Yeni Malatyaspor.......................( 0 - 0 )
Kırmızı Grup
Bozüyükspor-İstanbul Güngörenspor...........................( 0 - 1 )
Bandırmaspor-Fethiyespor....................................( 2 - 1 )
Hatayspor-Turgutluspor......................................( 0 - 0 )
Nazilli Belediyespor-Tepecikspor............................( 1 - 1 )
Pendikspor-Çankırıspor......................................( 0 - 1 )
Kahramanmaraşspor-Ünyespor..................................( 0 - 0 )
Sakaryaspor-Polatlı BUGSAŞ Spor.............................( 0 - 4 )
Giresunspor-Tarsus İdmanyurdu...............................( 1 - 0 )
Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Fatih Karagümrük-Kırıkhanspor...............................( 1 - 0 )
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Şekerspor........( 2 - 0 )
Beşikdüzüspor-Gölcükspor....................................( 2 - 2 )
İstanbulspor-Bergama Belediyespor...........................( 3 - 0 )
Sandıklıspor-Siirtspor......................................( 1 - 0 )
Çorumspor-Orhangazispor.....................................( 1 - 2 )
Belediye Vanspor-Tekirova Belediyespor......................( 0 - 2 )
Ankara Demirspor-Kastamonuspor..............................( 0 - 0 )
Pazarspor-Anadolu Üsküdar 1908 Spor.........................( 2 - 0 )
2. Grup
Erzincan Refahiyespor-Aydınspor 1923........................( 0 - 1 )
Menemen Belediyespor-Gebzespor..............................( 4 - 1 )
Sivas 4 Eylül Belediyespor-Batman Petrolspor................( 2 - 0 )
Belediye Bingölspor-Adıyamanspor............................( 1 - 0 )
Kilimli Belediyespor-Silivrispor............................( 4 - 2 )
Dardanelspor-Bursa Nilüferspor..............................( 2 - 2 )
Manavgat Evrensekispor-Ümraniyespor.........................( 2 - 2 )
Derince Belediyespor-Trabzon Kanuni Futbol Kulübü...........( 4 - 0 )
3. Grup
Erzurum Büyükşehir Belediyespor-Maltepespor.................( 1 - 1 )
Altınordu-Çorum Belediyespor................................( 2 - 0 )
Emrespor-Kocaelispor........................................( 0 - 0 )
Darıca Gençlerbirliği-Gümüşhanespor.........................( 3 - 2 )
OYAK Renault Spor-Arsinspor.................................( 2 - 1 )
Keçiörengücü-Diyarbakırspor.................................( 3 - 1 )
Sancaktepe Belediyespor-Elazığ Belediyespor.................( 1 - 0 )
Beylerbeyispor-Mardinspor...................................( 6 - 0 )
Yimpaş Yozgatspor-Kahramanmaraş Belediyespor................( 1 - 2 )