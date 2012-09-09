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2. ve 3. Lig’de haftanın sonuçları

Spor Toto 2. Lig'de 2012-2013 sezonu bugün yapılan maçlarla başlarken, Spor Toto 3. Lig'in ilk hafta maçları tamamlandı.

09 Eylül 2012 Pazar 20:10
2. ve 3. Lig’de haftanın sonuçları
Spor Toto 2. Lig'de 2012-2013 sezonu bugün yapılan maçlarla başlarken, Spor Toto 3. Lig'in ilk hafta maçları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle: 

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup

İskenderun Demir Çelikspor-Gaziosmanpaşa....................( 1 - 1 )

Körfez Futbol Kulübü-Alanyaspor.............................( 2 - 1 )

Ofspor-Altay................................................( 0 - 3 )

İnegölspor-Tokatspor........................................( 1 - 1 )

Çamlıdere Şekerspor-Kızılcahamamspor........................( 0 - 1 )

Kırklarelispor-Denizli Belediyespor.........................( 1 - 1 )

Bayrampaşa-Balıkesirspor....................................( 1 - 2 )

Anadolu Selçukluspor-Yeni Malatyaspor.......................( 0 - 0 )

Kırmızı Grup

Bozüyükspor-İstanbul Güngörenspor...........................( 0 - 1 )

Bandırmaspor-Fethiyespor....................................( 2 - 1 )

Hatayspor-Turgutluspor......................................( 0 - 0 )

Nazilli Belediyespor-Tepecikspor............................( 1 - 1 )

Pendikspor-Çankırıspor......................................( 0 - 1 )

Kahramanmaraşspor-Ünyespor..................................( 0 - 0 )

Sakaryaspor-Polatlı BUGSAŞ Spor.............................( 0 - 4 )

Giresunspor-Tarsus İdmanyurdu...............................( 1 - 0 )

Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Fatih Karagümrük-Kırıkhanspor...............................( 1 - 0 )

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Kayseri Şekerspor........( 2 - 0 )

Beşikdüzüspor-Gölcükspor....................................( 2 - 2 )

İstanbulspor-Bergama Belediyespor...........................( 3 - 0 )

Sandıklıspor-Siirtspor......................................( 1 - 0 )

Çorumspor-Orhangazispor.....................................( 1 - 2 )

Belediye Vanspor-Tekirova Belediyespor......................( 0 - 2 )

Ankara Demirspor-Kastamonuspor..............................( 0 - 0 )

Pazarspor-Anadolu Üsküdar 1908 Spor.........................( 2 - 0 )

2. Grup

Erzincan Refahiyespor-Aydınspor 1923........................( 0 - 1 )

Menemen Belediyespor-Gebzespor..............................( 4 - 1 )

Sivas 4 Eylül Belediyespor-Batman Petrolspor................( 2 - 0 )

Belediye Bingölspor-Adıyamanspor............................( 1 - 0 )

Kilimli Belediyespor-Silivrispor............................( 4 - 2 )

Dardanelspor-Bursa Nilüferspor..............................( 2 - 2 )

Manavgat Evrensekispor-Ümraniyespor.........................( 2 - 2 )

Derince Belediyespor-Trabzon Kanuni Futbol Kulübü...........( 4 - 0 )

3. Grup

Erzurum Büyükşehir Belediyespor-Maltepespor.................( 1 - 1 )

Altınordu-Çorum Belediyespor................................( 2 - 0 )

Emrespor-Kocaelispor........................................( 0 - 0 )

Darıca Gençlerbirliği-Gümüşhanespor.........................( 3 - 2 )

OYAK Renault Spor-Arsinspor.................................( 2 - 1 )

Keçiörengücü-Diyarbakırspor.................................( 3 - 1 )

Sancaktepe Belediyespor-Elazığ Belediyespor.................( 1 - 0 )

Beylerbeyispor-Mardinspor...................................( 6 - 0 )

Yimpaş Yozgatspor-Kahramanmaraş Belediyespor................( 1 - 2 )
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