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2. Lig'de kuralar çekildi

Voleybolda Erkek ve Bayan 2. Lig fikstürünü belirlecek kuralar Ankara’da çekildi.

11 Eylül 2012 Salı 18:10
2. Lig'de kuralar çekildi
Erkek ve Bayan 2. Lig fikstürünü belirleyen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Yönetim Kurulu üyeleri Nazmi Bayamlıoğlu ve Kamuran Yazıcı ile 2. Lig takımlarının temsilcileri katıldı.
 
Başkan Karabıyık tüm takımlara şans diledi, sakatlıkların yaşanmadığı, şiddet ve düzensizliğin yaşanmadığı bir lig geçmesi temennisinde bulundu.

Statü

Erkek ve Bayan Ligleri 12’şer takımlı ikişer grup halinde, deplasmanlı, iki devreli lig oynanacak. Her grupta son iki sıradaki takımlar 3.Lig’e düşecek. İki grupta ilk dört sırayı alan toplam 8 takım, yarı final grubuna yükselme hakkı elde edecek. Yarı final turnuvasında ilk dört sırayı alan takımlar, tarafsız bir şehirde tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek final grubunda turnuva maçları oynayacak. Final grubunun ilk sırasını elde edenler 1. Lig’e yükselecek. Takımlar bu yıl sadece bir yabancı oyuncuyu tescil ettirebilecekler

İlk hafta maçları

Bayanlar A Grubu

Çanakkale Belediye-Karşıyaka

Altınoluk Belediye-Rota Koleji Gezi Gençlik
 
Arkas Spor-Maltepe Yalı
 
Koç İ.Ö.O.-Karşıyaka Voleybol
 
Şişli Spor-Balıkesir Belediye
 
Salihli Belediye-Işıkkent Spor

Bayanlar B Grubu
 
Pursaklar Voleybol İhtisas-TVF Spor Lisesi
 
Ömürpen Şekerspor-Karayolları
 
Bolu Belediye-Adana Gökyüzü
 
Halkbank Gazi Üniversitesi-Çankaya Belediye ANKA
 
Anadolu Üniversitesi-MKE Ankaragücü
 
İdman Ocağı-Dicle Üniversitesi

Erkekler A Grubu
 
Altınordu Konak Belediyesi-Havagücü
 
Çevregücü-Bahçelievler Belediyesi
 
Bornova Anadolu Lisesi-Tofaş
 
İnegöl Belediyesi-Burhaniye Belediyesi
 
Anadolu Üniversitesi-Düzce Belediyesi
 
Korkuteli Gençlik-Altay T.F.L. Altekma

Erkekler B Grubu
 
Belediye Plevne-Niksar Belediye
 
TVF Spor Lisesi-Melikgazi Belediyesi
 
Diyanet Gençlik-PTT
 
Sungurlu Belediyesi-Antakya Belediyesi
 
Seydişehir Belediyesi-Şahinbey Belediyesi
 
Diyarbakır B.Ş. Belediyesi-Kahramanmaraş Belediyesi
 
Bayanlar ve erkeklerde birinci devre 20/21 Ekim 2012-5/6 Ocak 2013, tarihlerinde, ikinci devre 12/13 Ocak-23/24 Mart tarihlerinde oynanacak.
 
Yarı final turnuvası kesin tarihleri daha sonra belli olacak şekilde Mart/Nisan 2013, final turnuvası da Nisan 2013’te yapılacak.
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