2. Lig'de kuralar çekildi

Erkek ve Bayan 2. Lig fikstürünü belirleyen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Yönetim Kurulu üyeleri Nazmi Bayamlıoğlu ve Kamuran Yazıcı ile 2. Lig takımlarının temsilcileri katıldı.

Başkan Karabıyık tüm takımlara şans diledi, sakatlıkların yaşanmadığı, şiddet ve düzensizliğin yaşanmadığı bir lig geçmesi temennisinde bulundu.





Statü





Erkek ve Bayan Ligleri 12’şer takımlı ikişer grup halinde, deplasmanlı, iki devreli lig oynanacak. Her grupta son iki sıradaki takımlar 3.Lig’e düşecek. İki grupta ilk dört sırayı alan toplam 8 takım, yarı final grubuna yükselme hakkı elde edecek. Yarı final turnuvasında ilk dört sırayı alan takımlar, tarafsız bir şehirde tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek final grubunda turnuva maçları oynayacak. Final grubunun ilk sırasını elde edenler 1. Lig’e yükselecek. Takımlar bu yıl sadece bir yabancı oyuncuyu tescil ettirebilecekler





İlk hafta maçları





Bayanlar A Grubu





Çanakkale Belediye-Karşıyaka





Altınoluk Belediye-Rota Koleji Gezi Gençlik

Arkas Spor-Maltepe Yalı

Koç İ.Ö.O.-Karşıyaka Voleybol

Şişli Spor-Balıkesir Belediye

Salihli Belediye-Işıkkent Spor





Bayanlar B Grubu

Pursaklar Voleybol İhtisas-TVF Spor Lisesi

Ömürpen Şekerspor-Karayolları

Bolu Belediye-Adana Gökyüzü

Halkbank Gazi Üniversitesi-Çankaya Belediye ANKA

Anadolu Üniversitesi-MKE Ankaragücü

İdman Ocağı-Dicle Üniversitesi





Erkekler A Grubu

Altınordu Konak Belediyesi-Havagücü

Çevregücü-Bahçelievler Belediyesi

Bornova Anadolu Lisesi-Tofaş

İnegöl Belediyesi-Burhaniye Belediyesi

Anadolu Üniversitesi-Düzce Belediyesi

Korkuteli Gençlik-Altay T.F.L. Altekma





Erkekler B Grubu

Belediye Plevne-Niksar Belediye

TVF Spor Lisesi-Melikgazi Belediyesi

Diyanet Gençlik-PTT

Sungurlu Belediyesi-Antakya Belediyesi

Seydişehir Belediyesi-Şahinbey Belediyesi

Diyarbakır B.Ş. Belediyesi-Kahramanmaraş Belediyesi

Bayanlar ve erkeklerde birinci devre 20/21 Ekim 2012-5/6 Ocak 2013, tarihlerinde, ikinci devre 12/13 Ocak-23/24 Mart tarihlerinde oynanacak.

Yarı final turnuvası kesin tarihleri daha sonra belli olacak şekilde Mart/Nisan 2013, final turnuvası da Nisan 2013’te yapılacak.