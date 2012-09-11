2. Lig'de kuralar çekildi

Erkek ve Bayan 2. Lig fikstürünü belirleyen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Yönetim Kurulu üyeleri Nazmi Bayamlıoğlu ve Kamuran Yazıcı ile 2. Lig takımlarının temsilcileri katıldı.
Başkan Karabıyık tüm takımlara şans diledi, sakatlıkların yaşanmadığı, şiddet ve düzensizliğin yaşanmadığı bir lig geçmesi temennisinde bulundu.
Statü
Erkek ve Bayan Ligleri 12’şer takımlı ikişer grup halinde, deplasmanlı, iki devreli lig oynanacak. Her grupta son iki sıradaki takımlar 3.Lig’e düşecek. İki grupta ilk dört sırayı alan toplam 8 takım, yarı final grubuna yükselme hakkı elde edecek. Yarı final turnuvasında ilk dört sırayı alan takımlar, tarafsız bir şehirde tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek final grubunda turnuva maçları oynayacak. Final grubunun ilk sırasını elde edenler 1. Lig’e yükselecek. Takımlar bu yıl sadece bir yabancı oyuncuyu tescil ettirebilecekler
İlk hafta maçları
Bayanlar A Grubu
Çanakkale Belediye-Karşıyaka
Altınoluk Belediye-Rota Koleji Gezi Gençlik
Arkas Spor-Maltepe Yalı
Koç İ.Ö.O.-Karşıyaka Voleybol
Şişli Spor-Balıkesir Belediye
Salihli Belediye-Işıkkent Spor
Bayanlar B Grubu
Pursaklar Voleybol İhtisas-TVF Spor Lisesi
Ömürpen Şekerspor-Karayolları
Bolu Belediye-Adana Gökyüzü
Halkbank Gazi Üniversitesi-Çankaya Belediye ANKA
Anadolu Üniversitesi-MKE Ankaragücü
İdman Ocağı-Dicle Üniversitesi
Erkekler A Grubu
Altınordu Konak Belediyesi-Havagücü
Çevregücü-Bahçelievler Belediyesi
Bornova Anadolu Lisesi-Tofaş
İnegöl Belediyesi-Burhaniye Belediyesi
Anadolu Üniversitesi-Düzce Belediyesi
Korkuteli Gençlik-Altay T.F.L. Altekma
Erkekler B Grubu
Belediye Plevne-Niksar Belediye
TVF Spor Lisesi-Melikgazi Belediyesi
Diyanet Gençlik-PTT
Sungurlu Belediyesi-Antakya Belediyesi
Seydişehir Belediyesi-Şahinbey Belediyesi
Diyarbakır B.Ş. Belediyesi-Kahramanmaraş Belediyesi
Bayanlar ve erkeklerde birinci devre 20/21 Ekim 2012-5/6 Ocak 2013, tarihlerinde, ikinci devre 12/13 Ocak-23/24 Mart tarihlerinde oynanacak.
Yarı final turnuvası kesin tarihleri daha sonra belli olacak şekilde Mart/Nisan 2013, final turnuvası da Nisan 2013’te yapılacak.