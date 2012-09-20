2. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 2. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig'de 3. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:
Beyaz Grup
23 Eylül Pazar:
15.00 Körfez Futbol Kulübü-İskenderun Demir Çelikspor: Erhan Sönmez
15.00 Ofspor-Gaziosmanpaşaspor: Levent Aktan
15.00 İnegölspor-Alanyaspor: Erkan Engin
15.00 Çamlıdere Şekerspor-Altay: Serdar Akkoçoğlu
15.00 Kırklarelispor-Tokatspor: Eser Birinci
15.00 Bayrampaşaspor- Kızılcahamamspor: Ferhan Kestanlıoğlu
15.00 Anadolu Selçukluspor- Denizli Belediyespor: Adem Sarıtaş
15.00 Eyüpspor-Balıkesirspor: Halil Sayın
Kırmızı Grup
22 Eylül Cumartesi:
15.00 Hatayspor-İstanbul Güngörenspor: Emre Altun
23 Eylül Pazar:
15.00 Nazilli Belediyespor- Fethiyespor: Tolga Kadaz
15.00 Pendikspor-Turgutluspor: Hüseyin Çiftsüren
15.00 Kahramanmaraşspor-Tepecikspor: Mehmet Fatih Gökçe
15.00 Sakaryaspor-Çankırıspor: Sefa Demir
15.00 Bandırmaspor-Bozüyükspor: Murat Özcan
15.00 Sarıyer-Polatlı BUGSAŞ Spor: Ali Karatutlu
15.00 Giresunspor-Ünyespor: Öner Fırat