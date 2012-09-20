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2. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 2. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

20 Eylül 2012 Perşembe 14:10
2. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto 2. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig'de 3. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar:

Beyaz Grup

23 Eylül Pazar:

15.00 Körfez Futbol Kulübü-İskenderun Demir Çelikspor: Erhan Sönmez

15.00 Ofspor-Gaziosmanpaşaspor: Levent Aktan

15.00 İnegölspor-Alanyaspor: Erkan Engin

15.00 Çamlıdere Şekerspor-Altay: Serdar Akkoçoğlu

15.00 Kırklarelispor-Tokatspor: Eser Birinci

15.00 Bayrampaşaspor- Kızılcahamamspor: Ferhan Kestanlıoğlu

15.00 Anadolu Selçukluspor- Denizli Belediyespor: Adem Sarıtaş

15.00 Eyüpspor-Balıkesirspor: Halil Sayın

Kırmızı Grup

22 Eylül Cumartesi:

15.00 Hatayspor-İstanbul Güngörenspor: Emre Altun

23 Eylül Pazar:

15.00 Nazilli Belediyespor- Fethiyespor: Tolga Kadaz

15.00 Pendikspor-Turgutluspor: Hüseyin Çiftsüren

15.00 Kahramanmaraşspor-Tepecikspor: Mehmet Fatih Gökçe

15.00 Sakaryaspor-Çankırıspor: Sefa Demir

15.00 Bandırmaspor-Bozüyükspor: Murat Özcan

15.00 Sarıyer-Polatlı BUGSAŞ Spor: Ali Karatutlu

15.00 Giresunspor-Ünyespor: Öner Fırat
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