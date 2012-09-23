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2. Hamit vakası!

Kamil Ocak Stadı’nda oynanan Gaziantepspor – Beşiktaş maçının 15. dakikasında gelen gol sonrasında Batuhan Karadeniz’in arkadaşları ile birlikte sevinmemesi tartışmalara neden oldu.

23 Eylül 2012 Pazar 12:40
2. Hamit vakası!
Beşiktaş, Gaziantepspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçında 15. dakikada Olcay Şahan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş’ın usta golcüsü Hugo Almeida’nın ortasında topu takip eden Olcay, attığı golden sonra kulübeye gelerek teknik direktör Samet Aybaba ve yardımcıları ile sevincini yaşarken yedek futbolcular da sevince ortak oldu.
 
Batuhan Karadeniz’in ise yerinden kıpırdamaması ve sevince ortak olmaması dikkatlerden kaçmadı…
 
Batuhan, geçtiğimiz hafta oynanan Elazığspor maçında sahaya ilk 11 çıkmış ikinci yarının başında ise yerini Hugo Almeida’ya bırakmıştı. Bu karşılaşmada da Batuhan maça yedek başlarken Potekizli yıldız ilk 11’de sahaya çıktı.

Akıllara Hamit Altıntop geldi

A Milli Futbol Takımı’nın Estonya ile oynadığı karşılaşmada yedek kulübesinde oturan Galatasaraylı futbolcu Hamit Altıntop, Emre Belözoğlu’nun attığı gole sevinmemiş, bu konu da günlerce tartışılmıştı.

Kaynak: Hürriyet
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