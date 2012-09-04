1.Lig’de yabancıların haftası

Yeni adıyla start alan PTT 1. Lig'de ikinci haftayı geride bırakırken, geçtiğimiz yılların aksine yabancı futbolcular kısa sürede takımlarını sırtlamayı başladı.
Önceki sezonlarda bir iki istisna dışında yurt dışından alınan futbolcular büyük adaptasyon sorunu çeker, ilk 4-5 haftalık süreçte beklentilerin uzağında kalırdı. Ancak bu kez farklı...
İlk maçında ağları sarsan Kalu Uche, zorlu Adana Demirspor maçında da Rizespor'a 1 puanı getirdi. Aynı zamanda Boluspor'un flaş transferi Djiehoua da 2-2'lik Tavşanlı Linyit-Boluspor maçında fileleri sarstı. Adanaspor'un golcüsü Chibuzor, Ankaragücü deplasmanında takımına 3 puan getirirken, geçen hafta attığı frikikle göz dolduran Kahe, yine sahneye çıktı ve Manisaspor'u zafere taşıdı.