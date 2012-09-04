1.Lig’de yabancıların haftası

Yeni adıyla start alan PTT 1. Lig 'de ikinci haftayı geride bırakırken, geçtiğimiz yılların aksine yabancı futbolcular kısa sürede takımlarını sırtlamayı başladı.

Önceki sezonlarda bir iki istisna dışında yurt dışından alınan futbolcular büyük adaptasyon sorunu çeker, ilk 4-5 haftalık süreçte beklentilerin uzağında kalırdı. Ancak bu kez farklı...











