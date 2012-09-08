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1.Lig’de 44 yabancı

PTT 1. Lig'deki 18 takımda, 24 ülkeden, toplam 44 yabancı futbolcu forma giyiyor.

08 Eylül 2012 Cumartesi 11:40
1.Lig’de 44 yabancı
PTT 1. Lig'de yer alan kulüplerde, Lübnan, Portekiz, Tunus, Brezilya, Fransa, Liberya, Sierra Leone, Gana, Nijerya, Fildişi Sahilleri, Kamerun, Kazakistan, Mısır, Gambia, Senegal, Azerbaycan, Avusturya, Polonya, Cezayir, Burkina Faso, Kongo, Trinidad Tobago, Makedonya ve İngiltere'den futbolcular top koşturuyor.

Afrika Kıtası sınırları içinde bulunan 13 ülkeden 22 futbolcu ligdeki çeşitli takımlarda futbol hayatını sürdürüyor. 

Tunus, Liberya, Sierra Leone, Gana, Nijerya, Fildişi Sahilleri, Kamerun, Mısır, Gambia, Senegal, Cezayir, Burkina Faso ve Kongo'dan 22 oyuncu takımlarının başarısı için ter döküyor.

Afrika Kıtası'nın yanı sıra Avrupa'dan 6 ülkeden 9 futbolcu, Asya'dan da 3 ülkeden 6 futbolcu PTT 1. Lig'deki diğer oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Trinidad Tobago'dan 1 futbolcu da Samsunspor'da forma giyiyor.
 
Kulüplerde Adana Demirspor ilk sırada

Adana Demirspor kadrosundaki 5 yabancı futbolcuyla ligde en fazla yabancı bulunduran takıl oldu.

Adana ekibinde Gana, Brezilya (2), Nijerya ve Azerbaycan'dan oyuncular forma giyiyor. 

Denizlispor, Çaykur Rizespor ve Kayseri Erciyesspor da kadrosunda 4 yabancı futbolcuya yer vererek, rakipleri Adana Demirspor'u izliyor.

Brezilya ilk sırada

PTT 1. Lig takımlarında ''Sambacılar'' ilk sırada yer aldı.

Göztepe, Manisaspor, Bucaspor ve Kartalspor'da birer Brezilyalı oyuncu yer alırken, Adana Demirspor'da ise 2 futbolcu bulunuyor.

Bu kategoride, 6 futbolcuyla Nijerya, 4 oyuncuyla da Azerbaycan Brezilya'yı izliyor.

3 takım tamamen yerli

PTT 1. Lig ekiplerinden 3 kulüp bu sezon kadrosuna yabancı futbolcu transferi gerçekleştirmedi.

Spor Toto Süper Lig'den düşen Ankaragücü, TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, bu yıl kadrolarına yabancı takviyesi yapmadı. 

PTT 1. Lig'de mücadele eden takımlarda forma giyen oyuncular ve ülkeleri ise şöyle:

Torku Konya: Bilal Aziz (Lübnan), Neca (Portekiz), Ali Zitouni (Tunus)

Göztepe: Baiano (Brezilya), Bedi Buval (Fransa)

Şanlıurfaspor: Tonia Tisdell (Liberya), Alfred Sankoh (Sierra Leone)

Karşıyaka: Wilfried Dalmat (Fransa), Banahene (Gana), Ariza Makukula (Portekiz)

Boluspor: Agbetu Akeem (Nijerya), Serge Djiehou (Fildişi Sahilleri), Kingsley Nwankwo (Nijerya)

Adanaspor: Marc Kibong Mbamba (Kamerun), Etame Mbilla (Kamerun), Chibuzor Nwogbo (Nijerya)

Çaykur Rizespor: David Loria (Kazakistan), Hossam Hassan (Mısır), Uche Kalu (Nijerya), Ousman Jallow (Gambia)

Kayseri Erciyesspor: Insa Sylla (Senegal), Cihan Özkara (Azerbaycan), Sofiane Hanni (Fransa), Gerard Gohou (Fildişi S.)

Manisaspor: Benjamin Fucks (Avusturya), Maciej Iwanski (Polonya), Kahe (Brezilya)

Bucaspor: Luiz Henrique (Brezilya), Mohamed Dahmane (Cezayir)

Samsunspor: Mahamoudou Kere (Burkina Faso), Msumbu Mazuwa (Kongo), Darryl Roberts (Trinidad Tobago)

Adana Demirspor: Kerim Alhassan (Gana), Julio Cesar (Brezilya), Raheem Lawal (Nijerya), Carlos Ze (Brezilya), Javid Hüseynov (Azerbaycan)

Denizlispor: Rail Malikov (Azerbaycan), Ekrem Engin (Azerbaycan), Fetai Bajram (Makedonya), Eric Odhiambo (İngiltere)

1461 Trabzon: Torric Jebrin (Gana), Ofoedu (Nijerya)

Kartalspor: Deyvison (Brezilya)
 
 
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