1970'lerden Günümüze Dikital Dünya Ve Sanatın Buluşması Dıgıtal Revolutıon Sergisinde.. Açıklama : Zorlu Psm Gen. Md. Murat Abbas başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Sanat adlı programdan alınmıştır.



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1970'lerden Günümüze Dikital Dünya Ve Sanatın Buluşması Dıgıtal Revolutıon Sergisinde.. Açıklama : Zorlu Psm Gen. Md. Murat Abbas.