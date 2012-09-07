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19 Eylül Stadı sezona hazır

Orduspor'un maçlarını oynadığı 19 Eylül Stadyumu'nda 2011-2012 futbol sezonu sonrası başlatılan yenileme çalışmaları sona erdi.

07 Eylül 2012 Cuma 18:10
19 Eylül Stadı sezona hazır
Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Yılmaz, ''19 Eylül Stadyumu hem zeminiyle hem de görünümüyle Türkiye'nin bir numarasıdır diye iddia ediyoruz'' dedi.
 
Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 19 Eylül Stadyumu'ndaki yenileme çalışmalarının sona erdiğini ve Orduspor'un ligin dördüncü haftasında iç sahada oynayacağı Kayserispor maçında stadyumun kullanılacağını belirtti. 

Yenileme sırasında hiçbir masraftan kaçınılmadığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

''19 Eylül Stadyumu daha önceki haliyle Türkiye'de bozuk statlardan biriydi. Daha sonra bu stadın tadilatına karar verdik, her şeyi yeniledik. Stadyumun çimini, atletizm pistini, yedek kulübelerini, koltukları, misafir takım odasını ve misafir seyirci bölüm gibi birçok yerini tadilattan geçirdik. 19 Eylül Stadyumu hem zeminiyle hem de görünümüyle Türkiye'nin bir numarasıdır diye iddia ediyoruz. Bunu sadece ben demiyorum, herkes böyle söylüyor. Stat hazır halde ve top oynamaya müsait. Hiçbir sıkıntı yok. Orduspor yöneticileri ve teknik direktörü de stadyuma gelip inceleme yaptı, çok beğendiler. İnşallah Orduspor burada alacağı galibiyetlerle iyi yerlere gelecektir. Bugün itibarıyla stadyumunun yenileme maliyeti 1 milyon lirayı aştı.''

Volkan Demirel'in tuvalet eleştirisi

Yılmaz, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in Ordu'da oynanan maçtan sonra misafir takım soyunma odasındaki tuvalet sorununu gündeme getirip durumu eleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

''Geçen yıl Volkan maçtan sonra bir demeç vermişti. Biz hemen o olaydan sonra 5 yıldızlı bir şekilde misafir takım soyunma odasına 4 tuvalet ilave ettik. 5 tuvalet bir takım için çok rahat yeterli olacaktır. Misafir takım odasını çok modern hale getirdik. İnşallah stadyum her şeyiyle dört dörtlük bir saha haline geldi. Herkese hayırlı olsun.'' 



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