1800 ve 800 gram doğan ikizler hayata tutundu

UŞAK'ın Sivaslı İlçesi'nde yaşayan Fahrettin Güngör (24) ve Neslihan Güngör (19) çiftinin Denizli'de, 1800 ve 800 gram ağırlığında dünyaya gelen ikiz kızları, yenidoğan ünitesindeki 10 gün ve 45 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu.