18 Eylül Pazartesi Reytingleri belli oldu Kayıtdışı yüz güldürdü

Yeni yayın döneminde kanallar tüm kozlarını ortaya koyuyor. Yeni sezonun ilk haftasında ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çicekler, Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanan İsimsizler dizisine FOX TV Kayıtdışı dizisiyle cevap verdi. Peki hangi kanal ne kadar izlendi. İşte 18 Eylül rating sonuçları sizlerle.

18 Eylül Reytingleri!

18 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçlarında zirvede yer alan isim Söz dizisi oldu. Kadrosunda Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik gibi yıldız isimleriyle devam eden diziye 4 taze kan dahil olmuştu. Yeni sezonda Söz; 8..36 reyting, 24.03 Share alarak zirvede yer aldı.

En çok izlenen ikinci dizi 4. sezonuyla süren Kırgın Çicekler dizisi oldu. ATV yeni güçlenen kadrosuyla Kırgın Çicekelr 18 Eylül pazartesi günü, 5.85 Reyting, 17.54 Share alarak ikinci olarak haftaya başladı.

Pazartesi günleri geçtiğimiz sezon Paramparça dizisiyle boş gösteren Erkan Petekkaya kendi izleyicisi FOX TV çekmeyi başardı. Sosyal medyada da gündem olan dizi 3.35 Reyting, 7.80 Share alarak ilk reytingleri tamamladı.

İsimsizler dizisi 4. olarak en çok izlenen son dizi oldu.