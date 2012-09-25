16 yıl ceza alan albay kaçarken yakalandı!

Balyoz Davası'nda 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından hakkında yakalama kararı verilen Kurmay Albay Mehmet Aygün'ün yurtdışına kaçmak isterken Atatürk Havalimanı'nda yakalandığı ortaya çıktı. Aygün'ün pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındığı ve Bakırköy Adliyesi'ne sevkedilmesinin ardından jandarmaya teslim edildiği öğrenildi. Aygün daha sonra Çağlayan Adliyesi'nde tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Albay Mehmet Aygün'ün Balyoz davasının karara bağlanması ve hapis cezasına çarptırılmasının hemen ardından yurtdışına çıkmak için plan yaparak, uçak bileti aldığı öğrenildi. Aygün'ün Cumartesi sabah erken saatlerde Atatürk Havalimanı'na geldiği ve uçağa binmek için pasaport kontrolüne yöneldiği saat 06:00 sıralarında ise gözaltına alındığı bildirildi.

'SUGA HAREKAT PLANI'NDA YER ALMIŞTI

Habertürk'ün haberine göre; Balyoz Davası'nın iddianamesindeki klasörlerde yer alan Suga Harekat Planı'da İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı'nda irtibat subayı olarak görev aldığı bildirilen Aygün'ün, 2010 yılında internete düşen bir ses kaydında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a ağır hakaretler ettiği iddia edilmişti. Aygün dava sürerken savunma yapmak için NATO bünyesinde görevli olduğu Portekiz'den gelmişti.