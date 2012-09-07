15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

Edinilen bilgiye göre, internette Aycan adını kullanarak kendisini kadın olarak tanıtan 30 yaşındaki Kenan K., bir süre önce Bursa’da yaşayan 15 yaşındaki Kübra K. ile tanışarak arkadaş oldu. İnternette görüşmeye başladığı kız çocuğun görüntülerini gizlice kalem kamerayla kayıt eden Kenan K., görüntülerini internette yayınlamakla tehdit ettiği Kübra K’.yı Şanlıurfa’ya getirtti. Kenan K., zorla Şanlıurfa’ya getirterek, evinde tuttuğu arkadaşı Yakup A ile birlikte 15 yaşındaki kıza tecavüz etti. Küçük kızın ailesi yaklaşık 1 ay önce kızlarının eve gelmemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu. Kübra K.’nin görüştüğü kişileri araştıran polis, Şanlıurfa’da Aycan adında bir kişi ile görüştüğünü belirledi. Durumun Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine harekete geçen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada, Aycan takma adıyla internette kendisini bayan olarak tanıtan kişinin, 30 yaşındaki Kenan K. olduğunu tespit etti. Yapılan takipte Kenan K.’nın, Kübra K.’yı arkadaşı Yakup A.’nın Selahattin Eyyübi Mahallesindeki evinde tuttuğunu tespit etti. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde düzenledikleri bir operasyon ile 15 yaşındaki Kübra K.’yı tutulduğu evde kurtardı. Polis evde bulunan Ali Coşkun Ü. ile birlikte Kenan K. ve Yakup A’yı yakalarak gözaltına aldı.

POLİS EKİPLERİ EVDE ÇOK SAYIDA SEKS MALZEMESİ BULDU

Kenan K. ile biseksüel olduğu ileri sürülen arkadaşı Yakup A.’nın küçük kıza tecavüz ettikleri belirlendi. Evde yapılan aramada polis çok sayıda seks malzemesi buldu. Gözaltına alınan Kenan K. ile Yakup A.’nın 15 yaşındaki kıza tecavüz etmediklerini, isteyerek ilişkiye girdiklerini söyledikleri öne sürüldü.

ŞAHISLAR SAĞLIK RAPORU İÇİN HASTANE’YE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Kenan K., Ali Coşkun Ü. ve Yakup A., sağlık raporu için Şanlıurfa Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne getirildi. Şahıslar hastaneye getirildiği sırada, bir gazetecinin “15 yaşındaki küçük bir kıza neden tecavüz ettiniz” sorusuna şahıslardan biri, “tecavüz yok şerefsiz” dedi. Gazetecinin “tecavüz yoksa neden küçük kızı kandırarak Şanlıurfa getirdiniz” sorusu üzerine şahıs kendini savunarak, “ailesi ona tecavüz ediyordu, o da bana kaçtı” diyerek tepki gösterdi. Şahıslar, daha sonra alınan sağlık raporunun ardından, haklarında düzenlenen “küçük çocuğa tecavüz, hürriyetinden alı koyma” suçlarından adliye sevk edildi.