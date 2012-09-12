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1.5 milyon kişi bağımsızlık için yürüdü

İspanya’nın Barcelona şehrinde halk, Katalonya bölgesinin bağımsızlığı için sokağa döküldü. Katılımcılar, Katalonya’ya siyasi özerkliğin yanı sıra mali özerkliğin de verilmesini istiyor.

12 Eylül 2012 Çarşamba 13:05
1.5 milyon kişi bağımsızlık için yürüdü

 

İspanya'nın en zengin bölgesi Özerk Katalonya'da yüzbinlerce kişi bağımsızlık isteğiyle sokaklardaydı.

Her yıl Barcelona'nın 300 sene önce İspanya tarafından kuşatılmasının yıldönümü olan 11 Eylül'de yapılan gösteriye bu yıl katılım beklenenden çok oldu.

Barcelona kentindeki gösteriye polis yetkililerine göre 1.5 milyon kişi katıldı.

Ellerinde bayraklar taşıyan göstericiler, "Katalonya, yeni Avrupa devleti" sloganları attı.

MALİ Ö ZERKLİK 

İspanya'da yaşanan ve her dört kişiden birinin işsiz kalmasına neden olan ekonomik kriz, Katalonya'nın, siyasi özerkliğine ek olarak mali özerklik talep etmesine neden oldu.

İspanya'nın en zengin bölgesi olan Katalonya, ülkenin ekonomisinin beşte birini temsil ediyor. Bölge şimdi kendi vergilerini uygulayıp, kendi parasını harcamak istiyor.

Katalonya geçen ay Madrid'in 5 milyar euro değerinde bir kurtarma paketi sağlamasını istemişti. Bölge, merkezi hükümetin, fazla ödenen vergilerden dolayı kendisine bu miktarda bir borcu olduğunu iddia ediyor.

Ama İspanya'nın diğer bölgeleri gibi, burada da büyük ekonomik zorluklar bulunmakta.

Katalonya, eskiyen borçlarını yeniden finanse edebilmesi için bu sene 13 milyar euro borç almak zorunda kaldı. Bunun üzerine bölgenin bu seneki borçlarını da finanse etmesi gerekiyor.

BBC Madrid muhabiri Tom Burridge, ekonomistlerin, Katalan bölgesinin kamu çalışanlarına maaş vermek için ancak yetecek bir miktar parası olduğu yönünde uyarılarda bulunduğunu aktarıyor.Katalonya'daki özerklik yanlısı liderler, Madrid'den aldıklarına karşı ödedikleri vergi miktarının fazla yüksek olduğunu iddia ediyor.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Katalonya'nın mali özerklik kazanmasının, ülkenin ekonomik çöküntüye karşı savaşmasında iyi bir etkisi olmayacağını belirtmişti.

Rajoy ve Katalonya'nın bölgesel lideri Artur Mas 20 Eylül'de bir araya gelecek.

İspanya'nın ekonomisi, geçtiğimiz son üç çeyrekte art arda kötüleşti.

İspanya'nın diğer bölgelerinden Endülüs, Valensiya ve Murica da Madrid'den kurtarma paketleri istemişti.

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