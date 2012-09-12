1461 Trabzon, Trabzonspor ile kıyaslanmak istemiyor

PTT 1. Lig'e bu sezon çıkan 1461 Trabzon'da üst üste alınan galibiyetler ve oynanan güzel futbol beklentileri artırdı. Kayseri Erciyesspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren 1461 Trabzon'da hedef yine 3 puan olurken futbolcuların hırsı ve çalışma azmi ise moralleri daha çok arttırıyor.





"Hedefsiz insan çöpe benzer"





Mustafa Akçay, hedefsiz insan bir çöpe benzeyeceğini belirterek, "Yani bir çöpten farkınız olması gerekiyorsa idealleriniz olması gerekiyor. O yüzden bizler de kendi heyecan ve ümitlerimizi sıcak tutmak için çalışmalıydık, öyle de oldu. Tempolu ve iyi futbol için bir gayret içerisindeyiz. Önemli olan sonunu hayırlı ve iyi getirmek, bunun için de durmayacaksınız durursanız düşersiniz. Sürdürmek zor mudur, tabii ki zordur. Bir yere gelmek kolay olabilir ama önemli olan o geldiğin noktada kalıcı olabilmek. Çocuklara da bunu söylüyorum, bir noktaya geldikten sonra aşağıya geriye düşmek çok zor değil aksine çok kolay bir şey. Bir şeyi becermek başarmak istiyorsan orada kalacaksın.





Bunun için de fedakarlık gerekir, kendinden bir şeyler vermek lazım. Yani hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde çıkmamıştır. Dolayısıyla bir bedel ödemek durumundayız. Şu anda geldiğimiz nokta, lig içerisinde de iyi bir noktadayız. Hedef takıma dönüştük, aslında bu durum istemediğimiz bir şeydi. Gözlerden uzak gelmeyi daha uygun buluyorduk. Ancak şu anda izlenen gözlenen ve takip edilen bir takıma dönüştük. Şimdi işimiz daha da zor. Tuzaklarımız biliniyor ya da tuzaklarımıza düşmemek için tüm takımlar daha iyi önlemler alacak. Bizi tuzaklara düşürmek için farklı çalışmalar olacak. Dolayısıyla işimiz daha da zorlaştı. Ama dediğim gibi şimdi yeni stratejiler geliştirmeliyiz. Takımın gücünü ve hızını belli bir noktada tutmanın yollarını aramalıyız. Herkes biraz daha fazla çalışacak ve yorulacak zirvede kalmak için" dedi.





"Teslim olmadan mücadele edeceğiz"





Bu haftaki rakipleri Erciyesspor'un geçen haftaki müsabakasını tahlil ettiklerini belirten Akçay sözlerini şöyle sürdürdü:





"Onun üzerinde dersimizi çalışıyoruz. Ortaya çıkan, çok hızlı ve güçlü oynayan, bunu tecrübe ile birleştiren, oyuncu farlılıkları ve farklı argümanları olan, strateji geliştirebilecek bir takım. Kendi evinde de oynayacak. Saha ve seyirci avantajını bize karşı kullanacak. Zaten maç biletlerini de 1 TL'ye düşürmüşler. Seyirciyi de maça çağırıyorlar. Bizim için zorluklar artıyor ama bizim yöremize has zorluklarla başa çıkmaya yatkın genetik bir yapımız var. Uğraşacağız, teslim olmak yok mücadele edeceğiz. İyi bir maç olacak ama üç ihtimalli bir maç. Hangi sonuç olursa olsun benim için önemli olan mücadelenin ve onurlu duruşun gösterilmiş olmasıdır. Eğer biz mücadeleci ve onurlu bir oyun sergilersek saha ve sonuç çokta umurumda değil."





"Bizi Trabzonspor ile kıyaslama yanlışına kimse düşmemeli"





Kendileri üzerindeki beklentilerin arttığını dile getiren Akçay, "Beklentiler arttı, bu takımımızın üzerinde baskı oluşturuyor oluşturacakta. Trabzonspor'la kıyaslanmak bizim için son derece tahrip edici bir durum. Trabzonspor'dan başka ihtiyaç yok ki. Aslı varken ona benzeyenleri niye üretelim ki. Buradaki bakış açılarıyla Trabzonspor'a zarar vermek çok çocukça ve aptalca. Bunu kim düşünüyor ve yapıyorsa çok çocukça bir şey. Çocuklar üzerine bir kıyaslanma yapıldığında bizler motivemizi de kaybederiz, Trabzonspor bu durumdan zarar gördüğünde.





Biz çocukları Trabzonspor'a gidecekler orada oynayacaklar diye motive ediyoruz. Bizim uyguladığımız prosedüre ve insanların bize yüklediği misyona bir bakın. Bizim misyonumuz farklı insanların bunu iyi anlaması lazım. Biz buradan futbolcu, antrenör, malzemeci, yönetici yetiştirip Trabzonspor'a kazandırmakla görevliyiz, misyonumuz bunun üzerine kurulu. Bizi Trabzonspor'la kıyaslayan her cümle, fikir çocukça yapılmış akıl unsuru içermeyen ifadelerdir ve çok da gereksizdir" ifadelerini kullandı.



