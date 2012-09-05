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1461 Trabzon’dan Trabzonspor açıklaması

1461 Trabzon Yönetim kurulu, yaptığı açıkalamda ''Hepimizin bir tane Trabzonspor'u var'' ifadesini kullandı.

05 Eylül 2012 Çarşamba 12:40
1461 Trabzon’dan Trabzonspor açıklaması
PTT 1. Lig takımlarından 1461 Trabzon Yönetim Kurulu, takımlarının birincil hedefinin oynadıkları zorlu ligin kalıcısı olmak ve Trabzonspor'a, onu layıkıyla temsil edebilecek yeni yetenekler hazırlamak olduğunu açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, geçtiğimiz sezon Türkiye 2. Ligi Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu elde ederek PTT 1. Lig'e yükselen takımın, sezona iyi başlangıç yaptığını, oynadığı iki karşılaşmada elde ettiği 6 puanla sıralamanın zirvesinde yer bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Kuşkusuz bizim için asıl olan sezona iyi başlamak kadar bunu sürekli kılmak ve istikrarlı bir duruşla öncelikli üretim görevimizi layıkıyla yerine getirmektir. 1461 Trabzon takımının birincil hedefi oynadığımız zorlu ligin kalıcısı olmak ve büyük Trabzonspor'umuza onu layıkıyla temsil edebilecek yeni yetenekler hazırlamaktır. Bu önemli misyon Trabzon futbolunun daha sağlam temellere oturması sonucunu doğuracaktır. 

Camia olarak şu anda bulunduğumuz konum elbette bizleri ve kent insanımızı fazlasıyla mutlu etmektedir. Ancak unutulmaması gereken konu bugünkü başarının altında yatan temel etkenin Trabzonspor gibi büyük bir kulübün organizasyon şeması içerisinde yer aldığımız gerçeğidir. Yönetim Kurulu, teknik heyet ve futbolcu seçimlerinde Trabzonspor damgasının olması ve oluşturulan şartlarla yapımızın desteklenmesi elde edilen sonuçların tesadüfü alınmadığının en önemli sebebidir. 

Şunu çok iyi biliyoruz ki hepimizin bir tane Trabzonspor'u var ve onun gücüyle sıcaklığı herkesi ısıtıp, kucaklayabilir. 1461 Trabzon ailesi bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Trabzonspor'umuzun hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda hizmet görevine aynı duyarlılıkla devam edecektir.''
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