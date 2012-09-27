13 yaşındaki çocuk bomba kurbanı

Çaldıran'da hurda demir toplarken molozların içinde buldukları bombaatar mermisinin patlaması sonucu 2 kardeşten 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Umuttepe ile Çubuklu köyleri arasındaki bir çöplükte molozların arasında demir toplayan Sami (13) ve Selami Akti (9) kardeşler bir bombaatar mermisi buldu.

Akti kardeşler, mermiyi demir sanarak taşla ezmeye çalıştıkları sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Köylülerce Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Sami Akti'nin iki kez duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Ambulanslarla Van'a sevk edilen kardeşlerden Sami Akti, yolda hayatını kaybetti.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde ameliyata alınan Yusuf Akti'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.