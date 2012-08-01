12 il için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (ANKA) - Meteorolojiye göre, yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Denizli, Afyon, Sinop ve Malatya ile sabah ilk saatlerde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Van, Bitlis, Bingöl ve Ağrı çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

-KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI-

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

-TOZ TAŞINIMI UYARISI-

Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Van, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur yağmuru) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

-BAZI İLLERDE HAVA DURUMU-

Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde Anadolu yakası ve Boğaz kesimi başta olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı (33)

ANKARA: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (32)

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu (35)

ADANA: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (35)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (31)

SAMSUN: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (30)

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor. (26)

VAN: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muradiye, Gevaş, Başkale ve Bahçesaray ilçeleri başta olmak üzere çevreleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor. (28)

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu (36)

-BÖLGELERDE HAVA DURUMU-

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetlice esmesi (30-50 km/s) bekleniyor.

EGE: Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli, Muğla ve Afyon çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı bulutlu, Hatay çevreleri ile zamanla bölge genelinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklarla kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hakkari, Muş, Van, Bitlis, Bingöl, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde toz taşınımı b ekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.