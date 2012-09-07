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12 Dev Adam Portekiz’e uçtu

(A) Milli Basketbol Takımı, 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (F) Grubu'nda yarın (8 Eylül) Portekiz ile yapacağı 7. maç için bu ülkeye gitti.

07 Eylül 2012 Cuma 11:15
12 Dev Adam Portekiz’e uçtu
(A) Milli Basketbol Takımı, 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (F) Grubu'nda yarın Portekiz ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Milliler, Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Porto şehrine hareket etti.

Seyahat öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan (A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, maçın, gruptan çıkma adına çok önemli olduğunu belirterek, ''Bizim için çok önemli bir maç. Kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Kaybedecek bir şeyi olmayan bir takıma karşı oynamak her zaman çok zordur. İtalya maçında da gördüm ki fiziksel olarak iyi durumdayız ve iyi basketbol oynuyoruz. Önemli sonucu almak için yeterli koşula sahip olduğumuzu düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Milli basketbolculardan Ender Arslan ise, grupta kalan iki maçı da kazanmak zorunda olduklarını dile getirerek, ''Portekiz'i ilk maçta rahat bir oyun ile yenmiştik ama deplasmandaki maç daha zor geçecektir. Onların kaybedecek bir şeyi yok, daha rahat oynayacaklardır. Bu bizim açımızdan tehlikeli bir durum. Artık kaybetme lüksümüz yok. İlk önce Portekiz maçını kazanıp, sonra da kendi seyircimiz önünde Çek Cumhuriyeti'ni yenmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kayseri'de oynadıkları İtalya maçında mağlubiyeti hak etmediklerinin ifade eden Ender, ''İtalya maçında çok iyi mücadele ettik. Özellikle İtalya'nın oyunun son bölümünde yüksek yüzde ile oynaması ve birkaç zor şutu sokması ne yazık ki yenilgiye neden oldu. İlk maçta son bölümü kötü oynamıştık ama Kayseri'deki maçta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık'' diye konuştu.
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