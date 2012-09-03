’12 Dev Adam’ İtalya’ya kilitlendi

(A) Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri F Grubu'nda 5 Eylül'de İtalya ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi.





Erkilet Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Kayseri'de seyirci desteğiyle grubun lideri İtalya'yı yenmek istediklerini söyledi.





Demirel, ''İtalya'ya deplasmanda kaybetmiştik. Burada Kayserili basketbol severler önünde yoğun seyirci desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Belarus maçında takımımız çok iyi mücadele etti. Benzer mücadeleyi burada da sahaya yansıtacağız. Bu mücadeleyi yaparsak İtaya maçından da zaferle ayrılacağız. Takımın havası gayet iyi'' dedi.





Karşılaşmanın oynanacağı Kadir Has Spor Salonu'nun Türkiye'nin en modern salonlarından biri olduğuna işaret eden Demirel, ''Kayseri'de güzel bir salon var. Biz de federasyon olarak Kayseri basketboluna destek olmak için bu tür organizasyonları bu şehre veriyoruz. İtalya maçında tüm Kayserililer'in desteğini bekliyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz'' diye konuştu.





(A) Milli Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay da, Kayseri'ye galibiyet hedefiyle geldiklerini belirterek, ''Çek Cumhuriyeti maçından sonra oyuncularımla bir araya gelip dörtte dört yapmaya söz verdik. Çok motive olarak çıktığımız Belarus maçını 12 dev adama yakışır bir şekilde kazandık. Şimdi grubun namağlup takımı İtalya'ya karşı oynuyoruz. Burada Kayseri seyircisinin desteğiyle İtalya'yı devirip gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz'' dedi.