12 Dev Adam’ı Semih Erden taşıdı

Sakatlığı nedeniyle 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde milli takım kadrosunda yer alamayan Semih, 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 maçta da forma giyerken, 119 sayıyla (Maç başına 14.9 ortalama) ''12 Dev Adam''ın en skorer ismi oldu.





Milli basketbolcu ayrıca 8 maçta 54 ribauntla (Maç başına 6.8 ortalama) en fazla ribaunt alan ve 12 blokla en fazla blok yapan oyuncu olarak, bu istatistiklerde de ilk sırada yer aldı. Semih, 9 top çalmayla da Sinan Güler ve Doğuş Balbay ile birlikte en fazla top çalan oyuncu olarak da dikkati çekti.





Semih, elemeler öncesinde forma giydiği 9 hazırlık maçında 162 sayıyla (18 sayı ortalama) hazırlık döneminin de en skoreri olmuştu.





Kerem Gönlüm en skorer ikinci isim





Aday kadroya çağrılan Enes Kanter gelmeyince bu oyuncunun yerine kadroya dahil olan Kerem Gönlüm, milli takımın ikinci en skorer ismi olarak, takıma büyük katkı sağladı.





Elemelerde 8 maçta da forma giyen Kerem, 94 sayı (maç başına 11.8 ortalama) attı.





Asistte Emir Preldzic





(A) Milli Takım'ın en fazla asist yapan oyuncusu ise Emir Preldzic oldu.





Elemelerde 8 maçta 241 dakika ile en fazla süre alan oyuncu olan Preldzic, 40 asistle (maç başına 5 ortalama) oynadı.





''12 Dev Adam''ın eleme karnesi





(A) Milli Basketbol Takımı'nın 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oyuncu performansları şöyle:





Oyuncu Maç Süre(Dk) Sayı Ribaunt Asist Blok Top Çalma





Semih Erden 8 181 119 54 5 12 9





Kerem Gönlüm 8 183 94 34 4 - 6





İlkan Karaman 8 181 84 46 7 3 2





Emir Preldzic 8 241 75 23 40 3 6





Ender Arslan 8 167 66 7 23 - 2





Serhat Çetin 8 177 61 14 12 1 6





Sinan Güler 8 181 52 28 23 2 9





Doğuş Balbay 4 84 30 11 9 2 9





Furkan Aldemir 6 63 20 22 3 3 1





İzzet Türkyılmaz 3 41 11 6 - 1 1





Şafak Edge 2 26 2 - 2 - -





Barış Hersek 1 5 2 - - - -





Hüseyin Köksal 5 50 1 5 2 - 1





Can Mutaf 1 3 - - - - -





Birkan Batuk 2 16 - 1 - - 1



