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12 Dev Adam’ı Semih Erden taşıdı

2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (F) Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak finallere gitmeye hak kazanan (A) Milli Basketbol Takımı'nı Semih Erden taşıdı.

12 Eylül 2012 Çarşamba 17:25
12 Dev Adam’ı Semih Erden taşıdı
Sakatlığı nedeniyle 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde milli takım kadrosunda yer alamayan Semih, 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 maçta da forma giyerken, 119 sayıyla (Maç başına 14.9 ortalama) ''12 Dev Adam''ın en skorer ismi oldu.

Milli basketbolcu ayrıca 8 maçta 54 ribauntla (Maç başına 6.8 ortalama) en fazla ribaunt alan ve 12 blokla en fazla blok yapan oyuncu olarak, bu istatistiklerde de ilk sırada yer aldı. Semih, 9 top çalmayla da Sinan Güler ve Doğuş Balbay ile birlikte en fazla top çalan oyuncu olarak da dikkati çekti.

Semih, elemeler öncesinde forma giydiği 9 hazırlık maçında 162 sayıyla (18 sayı ortalama) hazırlık döneminin de en skoreri olmuştu.

Kerem Gönlüm en skorer ikinci isim

Aday kadroya çağrılan Enes Kanter gelmeyince bu oyuncunun yerine kadroya dahil olan Kerem Gönlüm, milli takımın ikinci en skorer ismi olarak, takıma büyük katkı sağladı.

Elemelerde 8 maçta da forma giyen Kerem, 94 sayı (maç başına 11.8 ortalama) attı.

Asistte Emir Preldzic

(A) Milli Takım'ın en fazla asist yapan oyuncusu ise Emir Preldzic oldu.

Elemelerde 8 maçta 241 dakika ile en fazla süre alan oyuncu olan Preldzic, 40 asistle (maç başına 5 ortalama) oynadı.

''12 Dev Adam''ın eleme karnesi

(A) Milli Basketbol Takımı'nın 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oyuncu performansları şöyle:

Oyuncu                Maç   Süre(Dk)    Sayı    Ribaunt    Asist    Blok   Top Çalma

Semih Erden         8          181       119      54         5       12       9

Kerem Gönlüm        8      183        94      34         4        -       6

İlkan Karaman       8      181        84      46         7        3       2

Emir Preldzic       8      241        75      23        40        3       6

Ender Arslan        8      167        66       7        23        -       2

Serhat Çetin        8      177        61      14        12        1       6

Sinan Güler         8      181        52      28        23        2       9

Doğuş Balbay        4       84        30      11         9        2       9

Furkan Aldemir      6       63        20      22         3        3       1

İzzet Türkyılmaz    3       41        11       6         -        1       1

Şafak Edge          2       26         2       -         2        -       -

Barış Hersek        1        5         2       -         -        -       -

Hüseyin Köksal      5       50         1       5         2        -       1

Can Mutaf           1        3         -       -         -        -       -

Birkan Batuk        2       16         -       1         -        -       1
 
 
 

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