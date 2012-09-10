12 Dev Adam açılışa katıldı





2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde yarın Çek Cumhuriyeti ile önemli bir maça çıkacak olan (A) Milli Takım'ın oyuncuları ve teknik heyeti, özel bir kliniğin açılışına katıldı.





(A) Milli Basketbol Takımı Doktoru olan Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu tarafından Bağdat Caddesi üzerinde kurulan özel kliniğin açılışı, milli takım başantrenörü Bogdan Tanjevic, menajer Harun Erdenay ve idari menajer Barbaros Akkaş ile oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.





Milli takım teknik heyeti ve oyuncular kliniği gezerek bilgi alırken, başantrenör Bogdan Tanjevic, Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu'na üzerinde oyuncuların imzası bulunan bir milli takım forması da hediye etti.





''12 Dev Adam'', açılışın ardından birlikte öğle yemeği yedi.



