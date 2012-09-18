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11 futbolcunun ilk heyecanı

Galatasaray'da 11 futbolcu, forma şansı buldukları takdirde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler.

18 Eylül 2012 Salı 12:35
11 futbolcunun ilk heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu ilk maçında yarın (19 Eylül) deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımı ile karşılaşacak Galatasaray'da futbolcular ''Devler Ligi'' arenasına yabancı değil.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik oyuncu listesinde yer alan 14 futbolcu daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

Sarı-Kırmızılı takımda Cris, Emmanuel Eboue, Hamit Altıntop, Milan Baros, Sabri Sarıoğlu, Felipe Melo, Burak Yılmaz, Albert Riera, Johan Elmander, Sercan Yıldırım, Gökhan Zan, Nordin Amrabat, Aydın Yılmaz ile Hakan Kadir Balta daha önce Şampiyonlar Ligi'nde top koşturan isimler oldu.

Cris 60 maça çıktı

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla forma giyen futbolcu 60 maç ile Brezilyalı oyuncu Cris oldu.

Cris'i 54 maçla Emmanuel Eboue takip ederken, Hamit Altıntop 27, Milan Baros da 24 karşılaşmada forma giyme şansı buldu.

11 futbolcu siftah yapacak

Galatasaray'da 11 futbolcu ise kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme heyecanı yaşayacak.

Sarı-Kırmızılı takımda forma bulmaları durumunda Selçuk İnan, Umut Bulut, Emre Çolak, Engin Baytar, Yekta Kurtuluş, Semih Kaya, Dany Nounkeu, Çağlar Birinci, Ceyhun Gülselam ve kaleciler Fernando Muslera ile Ufuk Ceylan ilk kez ''Devler Ligi'' arenasında boy gösterecek.

Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen oyuncular

Sarı-Kırmızılı takımın bu sezonki kadrosunda, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden futbolcular şunlar:

Futbolcu                Takım                               Maç     Gol

Cris              O.Lyon-Bayer Leverkusen          60       3

Emmanuel Eboue    Arsenal                          54       3

Hamit Altıntop   B.Münih-R.Madrid-Schalke 27       1

Milan Baros       O.Lyon-Liverpool                 24       3

Sabri Sarıoğlu    Galatasaray                        16       2

Felipe Melo       Juventus-Fiorentina              14       -

Burak Yılmaz      Beşiktaş-Fenerbahçe-Trabzonspor  14       -

Albert Riera      Real Mallorca-Liverpool          13       1

Johan Elmander    Brondby-Toulouse-Feyenoord        8       4

Sercan Yıldırım   Bursaspor                            6       1

Gökhan Zan        Beşiktaş                              4       -

Nordin Amrabat    PSV Eindhoven                     3       -

Aydın Yılmaz      Galatasaray                       2       -

Hakan Balta       Galatasaray                       2       -
 
 
 
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