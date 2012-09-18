11 futbolcunun ilk heyecanı









Galatasaray 'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik oyuncu listesinde yer alan 14 futbolcu daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.









Cris 60 maça çıktı





Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla forma giyen futbolcu 60 maç ile Brezilyalı oyuncu Cris oldu.









11 futbolcu siftah yapacak





Galatasaray'da 11 futbolcu ise kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme heyecanı yaşayacak.









Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen oyuncular





Sarı-Kırmızılı takımın bu sezonki kadrosunda, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden futbolcular şunlar:





Futbolcu Takım Maç Gol





Cris O.Lyon-Bayer Leverkusen 60 3





Emmanuel Eboue Arsenal 54 3





Hamit Altıntop B.Münih-R.Madrid-Schalke 27 1





Milan Baros O.Lyon-Liverpool 24 3





Sabri Sarıoğlu Galatasaray 16 2





Felipe Melo Juventus-Fiorentina 14 -





Burak Yılmaz Beşiktaş-Fenerbahçe-Trabzonspor 14 -





Albert Riera Real Mallorca-Liverpool 13 1





Johan Elmander Brondby-Toulouse-Feyenoord 8 4





Sercan Yıldırım Bursaspor 6 1





Gökhan Zan Beşiktaş 4 -





Nordin Amrabat PSV Eindhoven 3 -





Aydın Yılmaz Galatasaray 2 -





Hakan Balta Galatasaray 2 -