11 futbolcunun ilk heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu ilk maçında yarın (19 Eylül) deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımı ile karşılaşacak Galatasaray'da futbolcular ''Devler Ligi'' arenasına yabancı değil.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik oyuncu listesinde yer alan 14 futbolcu daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.
Sarı-Kırmızılı takımda Cris, Emmanuel Eboue, Hamit Altıntop, Milan Baros, Sabri Sarıoğlu, Felipe Melo, Burak Yılmaz, Albert Riera, Johan Elmander, Sercan Yıldırım, Gökhan Zan, Nordin Amrabat, Aydın Yılmaz ile Hakan Kadir Balta daha önce Şampiyonlar Ligi'nde top koşturan isimler oldu.
Cris 60 maça çıktı
Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla forma giyen futbolcu 60 maç ile Brezilyalı oyuncu Cris oldu.
Cris'i 54 maçla Emmanuel Eboue takip ederken, Hamit Altıntop 27, Milan Baros da 24 karşılaşmada forma giyme şansı buldu.
11 futbolcu siftah yapacak
Galatasaray'da 11 futbolcu ise kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme heyecanı yaşayacak.
Sarı-Kırmızılı takımda forma bulmaları durumunda Selçuk İnan, Umut Bulut, Emre Çolak, Engin Baytar, Yekta Kurtuluş, Semih Kaya, Dany Nounkeu, Çağlar Birinci, Ceyhun Gülselam ve kaleciler Fernando Muslera ile Ufuk Ceylan ilk kez ''Devler Ligi'' arenasında boy gösterecek.
Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen oyuncular
Sarı-Kırmızılı takımın bu sezonki kadrosunda, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden futbolcular şunlar:
Futbolcu Takım Maç Gol
Cris O.Lyon-Bayer Leverkusen 60 3
Emmanuel Eboue Arsenal 54 3
Hamit Altıntop B.Münih-R.Madrid-Schalke 27 1
Milan Baros O.Lyon-Liverpool 24 3
Sabri Sarıoğlu Galatasaray 16 2
Felipe Melo Juventus-Fiorentina 14 -
Burak Yılmaz Beşiktaş-Fenerbahçe-Trabzonspor 14 -
Albert Riera Real Mallorca-Liverpool 13 1
Johan Elmander Brondby-Toulouse-Feyenoord 8 4
Sercan Yıldırım Bursaspor 6 1
Gökhan Zan Beşiktaş 4 -
Nordin Amrabat PSV Eindhoven 3 -
Aydın Yılmaz Galatasaray 2 -
Hakan Balta Galatasaray 2 -