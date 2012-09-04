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102.yabancı Meireles

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nden transfer ettiği Raul Meireles, Sarı-Lacivertliler'in 102. yabancı oyuncusu oldu.

04 Eylül 2012 Salı 12:25
102.yabancı Meireles
Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Chelsea takımından transfer ettiği Portekizli futbolcu Raul Meireles, Sarı-Lacivertli futbol takımının 105 yıllık tarihine 102. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe, Manuel Dimas'tan sonra tarihindeki ikinci Portekizli oyuncu transferini gerçekleştirdi.

4 kıta, 36 ülke

Fenerbahçe, 105 yıllık tarihinde şimdiye kadar 4 kıta ve 36 ülkeden toplam 102 futbolcu transfer etti.

Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıtalarından, eski Yugoslavya, Brezilya, Yunanistan, Almanya, Danimarka, Romanya, Mısır, İtalya, Arnavutluk, Polonya, İngiltere, İsviçre, Macaristan, Rusya, Slovenya, Bulgaristan, Nijerya, Portekiz, Güney Afrika, Bosna-Hersek, Gana, İsrail, Gine, İsveç, Hırvatistan, Hollanda, Arjantin, Ukrayna, Fransa, Uruguay, Sırbistan, İspanya, Senegal, Slovakya, Kamerun ve Şili'den futbolcular sarı-lacivertli takıma transfer oldu.

En çok Yugoslavlar oynadı

Fenerbahçe tarihinde en çok eski Yugoslavya'dan futbolcular forma giydi.

Sarı-Lacivertliler'de 17 yabancıyla Yugoslavlar hala ilk sırada yer alırken, son yıllardaki transferlerle 15 yabancıyla Brezilyalılar ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de ayrıca 5'er Yunan, Alman ve Rumen, 4 Danimarkalı, 3'er Senegalli, Mısırlı, Nijeryalı, Ganalı ve Bulgar, 2'şer Portekizli, İtalyan, Arnavut, Polonyalı, İngiliz, İsviçreli, İspanyol, Rus, Sırp, Hollandalı ve Hırvat, 1'er de Macar, Sloven, Güney Afrikalı, Bosna-Hersekli, Gineli, İsrailli, İsveçli, Arjantinli, Ukraynalı, Fransız, Slovak, Kamerunlu, Uruguaylı ve Şilili futbolcu transfer edildi.

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcular ve ülkeleri

Fenerbahçe'nin 105 yıllık tarihinde forma giyen yabancı oyuncular ve ülkeleri şöyle:

Eski Yugoslavya: Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic

Brezilya: Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos

Yunanistan: Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti

Almanya: Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke

Romanya: Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan

Danimarka: Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh

Mısır: Hüseyin, Kamil, Faid

Bulgaristan: Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Gana: Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah

Nijerya: Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo

Senegal: Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow

İtalya: Ranço, Baldini

Arnavutluk: Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Polonya: Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski

İngiltere: Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson

Rusya: Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh

Hırvat: Milan Rapaiç, Stejepan Tomas

İsviçre: Gustav Haenni, Reto Ziegler

İspanya: Daniel Güiza, Josico

Hollanda: Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt

Sırbistan: Mateja Kezman, Milos Krasic

Portekiz: Manuel Dimas, Raul Meireles

Macaristan: Zobel

Slovenya: Dzoni Novak

Güney Afrika: John Moshoeu

Bosna-Hersek: Demir Hotic

Gine: Süleyman Oulare

İsrail: Haim Revivo

İsveç: Kenneth Andersson

Arjantin: Ariel Ortega
 
Ukrayna: Sergei Rebrov

Fransa: Nicolas Anelka

Uruguay: Diego Lugano

Şili: Claudio Maldonado

Slovakya: Miroslov Stoch

Kamerun: Henri Bienvenu

Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı.

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