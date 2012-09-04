102.yabancı Meireles

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Chelsea takımından transfer ettiği Portekizli futbolcu Raul Meireles, Sarı-Lacivertli futbol takımının 105 yıllık tarihine 102. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe, Manuel Dimas'tan sonra tarihindeki ikinci Portekizli oyuncu transferini gerçekleştirdi.
4 kıta, 36 ülke
Fenerbahçe, 105 yıllık tarihinde şimdiye kadar 4 kıta ve 36 ülkeden toplam 102 futbolcu transfer etti.
Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıtalarından, eski Yugoslavya, Brezilya, Yunanistan, Almanya, Danimarka, Romanya, Mısır, İtalya, Arnavutluk, Polonya, İngiltere, İsviçre, Macaristan, Rusya, Slovenya, Bulgaristan, Nijerya, Portekiz, Güney Afrika, Bosna-Hersek, Gana, İsrail, Gine, İsveç, Hırvatistan, Hollanda, Arjantin, Ukrayna, Fransa, Uruguay, Sırbistan, İspanya, Senegal, Slovakya, Kamerun ve Şili'den futbolcular sarı-lacivertli takıma transfer oldu.
En çok Yugoslavlar oynadı
Fenerbahçe tarihinde en çok eski Yugoslavya'dan futbolcular forma giydi.
Sarı-Lacivertliler'de 17 yabancıyla Yugoslavlar hala ilk sırada yer alırken, son yıllardaki transferlerle 15 yabancıyla Brezilyalılar ikinci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'de ayrıca 5'er Yunan, Alman ve Rumen, 4 Danimarkalı, 3'er Senegalli, Mısırlı, Nijeryalı, Ganalı ve Bulgar, 2'şer Portekizli, İtalyan, Arnavut, Polonyalı, İngiliz, İsviçreli, İspanyol, Rus, Sırp, Hollandalı ve Hırvat, 1'er de Macar, Sloven, Güney Afrikalı, Bosna-Hersekli, Gineli, İsrailli, İsveçli, Arjantinli, Ukraynalı, Fransız, Slovak, Kamerunlu, Uruguaylı ve Şilili futbolcu transfer edildi.
Fenerbahçe'de forma giyen futbolcular ve ülkeleri
Fenerbahçe'nin 105 yıllık tarihinde forma giyen yabancı oyuncular ve ülkeleri şöyle:
Eski Yugoslavya: Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic
Brezilya: Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos
Yunanistan: Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti
Almanya: Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke
Romanya: Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan
Danimarka: Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh
Mısır: Hüseyin, Kamil, Faid
Bulgaristan: Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov
Gana: Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah
Nijerya: Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo
Senegal: Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow
İtalya: Ranço, Baldini
Arnavutluk: Bahri Kaya, Süleyman Vafi
Polonya: Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski
İngiltere: Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson
Rusya: Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh
Hırvat: Milan Rapaiç, Stejepan Tomas
İsviçre: Gustav Haenni, Reto Ziegler
İspanya: Daniel Güiza, Josico
Hollanda: Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt
Sırbistan: Mateja Kezman, Milos Krasic
Portekiz: Manuel Dimas, Raul Meireles
Macaristan: Zobel
Slovenya: Dzoni Novak
Güney Afrika: John Moshoeu
Bosna-Hersek: Demir Hotic
Gine: Süleyman Oulare
İsrail: Haim Revivo
İsveç: Kenneth Andersson
Arjantin: Ariel Ortega
Ukrayna: Sergei Rebrov
Fransa: Nicolas Anelka
Uruguay: Diego Lugano
Şili: Claudio Maldonado
Slovakya: Miroslov Stoch
Kamerun: Henri Bienvenu
Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı.