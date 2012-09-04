102.yabancı Meireles

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Chelsea takımından transfer ettiği Portekizli futbolcu Raul Meireles, Sarı-Lacivertli futbol takımının 105 yıllık tarihine 102. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.





Fenerbahçe, Manuel Dimas'tan sonra tarihindeki ikinci Portekizli oyuncu transferini gerçekleştirdi.





4 kıta, 36 ülke





Fenerbahçe, 105 yıllık tarihinde şimdiye kadar 4 kıta ve 36 ülkeden toplam 102 futbolcu transfer etti.





Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika kıtalarından, eski Yugoslavya, Brezilya, Yunanistan, Almanya, Danimarka, Romanya, Mısır, İtalya, Arnavutluk, Polonya, İngiltere, İsviçre, Macaristan, Rusya, Slovenya, Bulgaristan, Nijerya, Portekiz, Güney Afrika, Bosna-Hersek, Gana, İsrail, Gine, İsveç, Hırvatistan, Hollanda, Arjantin, Ukrayna, Fransa, Uruguay, Sırbistan, İspanya, Senegal, Slovakya, Kamerun ve Şili'den futbolcular sarı-lacivertli takıma transfer oldu.





En çok Yugoslavlar oynadı





Fenerbahçe tarihinde en çok eski Yugoslavya'dan futbolcular forma giydi.





Sarı-Lacivertliler'de 17 yabancıyla Yugoslavlar hala ilk sırada yer alırken, son yıllardaki transferlerle 15 yabancıyla Brezilyalılar ikinci sırada bulunuyor.





Fenerbahçe'de ayrıca 5'er Yunan, Alman ve Rumen, 4 Danimarkalı, 3'er Senegalli, Mısırlı, Nijeryalı, Ganalı ve Bulgar, 2'şer Portekizli, İtalyan, Arnavut, Polonyalı, İngiliz, İsviçreli, İspanyol, Rus, Sırp, Hollandalı ve Hırvat, 1'er de Macar, Sloven, Güney Afrikalı, Bosna-Hersekli, Gineli, İsrailli, İsveçli, Arjantinli, Ukraynalı, Fransız, Slovak, Kamerunlu, Uruguaylı ve Şilili futbolcu transfer edildi.





Fenerbahçe'de forma giyen futbolcular ve ülkeleri





Fenerbahçe'nin 105 yıllık tarihinde forma giyen yabancı oyuncular ve ülkeleri şöyle:





Eski Yugoslavya: Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic





Brezilya: Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos





Yunanistan: Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti





Almanya: Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke





Romanya: Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan





Danimarka: Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh





Mısır: Hüseyin, Kamil, Faid





Bulgaristan: Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov





Gana: Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah





Nijerya: Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo





Senegal: Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow





İtalya: Ranço, Baldini





Arnavutluk: Bahri Kaya, Süleyman Vafi





Polonya: Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski





İngiltere: Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson





Rusya: Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh





Hırvat: Milan Rapaiç, Stejepan Tomas





İsviçre: Gustav Haenni, Reto Ziegler





İspanya: Daniel Güiza, Josico





Hollanda: Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt





Sırbistan: Mateja Kezman, Milos Krasic





Portekiz: Manuel Dimas, Raul Meireles





Macaristan: Zobel





Slovenya: Dzoni Novak





Güney Afrika: John Moshoeu





Bosna-Hersek: Demir Hotic





Gine: Süleyman Oulare





İsrail: Haim Revivo





İsveç: Kenneth Andersson





Arjantin: Ariel Ortega

Ukrayna: Sergei Rebrov





Fransa: Nicolas Anelka





Uruguay: Diego Lugano





Şili: Claudio Maldonado





Slovakya: Miroslov Stoch





Kamerun: Henri Bienvenu





Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı.



