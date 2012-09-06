102 kişiyi taşıyan tekne battı: 60 ölü

İZMİR (A.A) - Ege'nin sarp bir koyundan 20 metrelik tekneye bindirilen 102 kaçağın "Avrupa hayali" büyük bir faciayla sonuçlandı. Yeni bir yaşam umuduyla çıkılan yolda, Filistin, Suriye ve Irak uyruklu 60 kaçak teknenin batması sonucu yaşamını yitirdi.

Menderes ilçesine bağlı Ahmetbeyli Mahallesi'nde sabah devriyesini yapan jandarma ekipleri, sarp bir koyun 100 metre açığında bir teknenin battığını saptadı. "Salior" isimli tekneden 46 kişinin yüzerek kurtulduğu belirlendi.

-Kilitli ambarda can verdiler-

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda ilk etapta 37 olan ölü sayısı, dalgıç ekiplerinin batık tekneye ulaşmalarıyla yükseldi.

Kadın ve çocukların teknenin, alt bölümündeki ambara üzerlerinden kilitlendikleri görülen teknede, ölü sayısı 60'a ulaştı. Kazadan kurtulanların teknenin diğer bölümlerinde seyahat edenlerden oluştukları ve çoğunluğunun henüz kıyıdan 100 metre açıkta meydana gelen kazadan yüzerek kurtulduğu belirlendi.

Yaşamını yitirenlerin çoğu, teknenin alt bölümündeki kilitli ambardan çıkarıldı. Faciaya dönüşen kazada ölen 60 kişiden, 3'ü bebek ile 28'i çocuk ve 18'i de kadınlardan oluştu.

-İki gözaltı-

Kazadan sağ kurtulan 46 kişiden 2'sinin, çoğu kez hüsranla sonuçlanan "umut yolculuğu"nu organize eden M.M ile buna aracılık eden tekne kaptanı B.Y olduğu saptandı.

"İnsan kaçakçılığı" ve "ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltında tutulan zanlıların, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Menderes Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçakların bölgeye gece saatlerinde getirildiğini, sabahın erken saatlerinde de tekneye bindirildiklerini tahmin ettiklerini belirtti.

Teknenin balıkçı ya da tur teknesi olmadığını, bu nedenle de teknik olarak kapasitesinin ne kadar olduğuna ilişkin henüz net bilgi sahibi olmadıklarını ifade eden Kurtbeyoğlu, 20 metrelik teknenin, çok sayıda kaçağın binmesi nedeniyle batmış olabileceğini, ancak bunun soruşturmanın ilerleyen safhalarında netleşebileceğini kaydetti.

Bu arada, kaza bölgesinde batık teknenin içerisindeki arama çalışmaları sona erdi, deniz üzeri ve çevre kıyılarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İLK 8 AYDA SINIRI YASADIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 17 BİN KİŞ YAKALANDI

İzmir'de içinde 102 kaçağın bulunduğu balıkçı teknesinin kayalıklara çarparak batması ve yaşanan felakette şu ana kadar gelen haberlere göre aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu bir çok kaçağın hayatını kaybetmesi, gözleri Türkiye sınırından yapılan kaçak geçişlere çevirdi. Genelkurmay'ın verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 17 bin kişi yasadışı yollarla Türkiye'ye girerken veya çıkarken yakalandı.

ANKA'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden derlediği bilgilere göre yılın ilk 8 ayında Türkiye sınırından kaçak geçiş yapan 16 bin 912 kişi yakalandı. Türkiye sınırından yapılan kaçak geçişlerin çoğunda rotanın Avrupa olduğu, bununla birlikte özellikle son dönem Suriye'den toplu halde yapılan kaçak geçişlerin arttığı görülüyor. Türkiye'nin doğu sınırlarından yapılan kaçak geçişlerin Türkiye istikametinde, batı sınırlarından yapılan kaçak geçişlerin ise Yunanistan ve Bulgaristan istikametinde olması bu yorumu güçlendiriyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın verilerine göre yasadışı yollarla sınırı geçerek Türkiye'ye giren yabancılar en çok şu ülkelerden geliyor: Suriye, Myanmar, Fas, Afganistan, İran, Filistin ve Somali. Bu ülkelerin dışında Mali, Cezayir, Nijerya, Eritre, Angola, Burma, Gürcistan, Çin gibi ülkelerin vatandaşları da sayıları az da olsa yasa dışı geçişler sırasında yakalanıyor.

Diğer taraftan Türkiye'e yasadışı girişlerin engellenmesi amacıyla "önleyici tedbirler kapsamında yapılan kontrollerin" en çok Mardin, Hatay, Kilis, Şırnak, Elazığ gib illerde yoğunlaştığı görülüyor. Sınırı geçmeye çalışırken toplu halde yakalanan başka uyruklu kişilerin yanında Türk vatandaşlarının olması da dikkat çekiyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinde yer alan tabloya göre facianın yaşandığı İzmir'de bu yıl sadece 23 Temmuz tarihinde yapılan operasyonunda kaçaklar yakalandı. Buna göre 23 Temmuz 2012 tarihinde kolluk kuvvetlerinin Şırnak, Mardin, Edirne, Hatay ve İzmir'de önleyici tedbirler kapsamında yaptığı kontrollerde, Türkiye'de bulunması için yasal gerekleri karşılamayan 27 Suriye, 17 Eritre, 3 Myanmar, 2 Liberya uyruklu olmak üzere 49 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sitede yer alan en son kaçak geçiş bilgisi ise 5 Eylül 2012 tarihli. Verilen bilgiye göre bu tarihte Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 19 Filistin, 4 Nepal, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 24 kişi yakalandı.