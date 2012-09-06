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102 kişiyi taşıyan tekne battı: 20 ölü

İzmir’in Menderes ilçesi Ahmetbeyli köyü açıklarında içinde 102 kaçağın bulunduğu balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı.

06 Eylül 2012 Perşembe 11:15
102 kişiyi taşıyan tekne battı: 20 ölü

İzmir'in Menderes İlçesi'ne bağlı Ahmetbeyli beldesinde, Avrupa'ya yasadışı yollardan çıkmak isteyen ve ilk belirlemelere göre içinde çoğu çocuk ve kadın 102 kaçağın bulunduğu balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı.

Teknenin güvertesinde bulunan ve yüzerek kıyıya ulaşan 51 kaçak, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarılırken, 20 kişi öldü. 

Kurtarılan kaçakların, teknenin alt bölmesinde kilitli alanda çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledikleri öğrenilirken, olayla ilgili iki Türk organizatör gözaltına alındı. Menderes İlçesi Ahmetbeyli Beldesi ile Yoncaköy arasında bugün sabah saatlerinde, kıyıda tekne parçaları görenler durumu jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

Jandarmanın kıyıda, Sahil Güvenlik ekiplerinin de denizde yaptığı aramalar sonucunda 1'i kadın 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 51 kişi kurtarıldı. Geriye kalanlardan 20 kişi öldü. Kurtarılan kişilerin Irak ve Suriye uyruklu oldukları tespit edildi. Kürtçe bilen askerler aracılığıyla kaçakların alınan ilk ifadelerinde, İzmir'in Basmane Semti'ndeki otellerde kaldıkları, burada insan tacirleriyle irtibat kurduktan sonra da İngiltere'ye gitmek üzere anlaştıklarını söyledikleri bildirildi. Balıkçı teknesinin denize açıldıktan yaklaşık 50 metre sonra, kayalıklara çarpıp su alarak battığı saptandı. Bir kısmı yüzerek kıyıya çıkan kaçakların, teknenin güvertesinde bulundukları öğrenildi. Ancak yine kaçakların verdiği bilgiye göre, teknenin kilitli olan alt bölmesinde kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin olduğunun belirtilmesi üzerine Sahil Güvenlik dalgıçları, su altında arama ve kurtarma çalışması başlattı.

İKİ ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Olayın hemen ardından harekete geçen jandarma ekipleri, organizatör oldukları belirlenen iki Türk'ü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin B.Y.  olduğu belirtildi. Organizatörlerin tekneyi Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki balıkçılardan kiralayıp Ahmetbeyli'ye getirdikleri öğrenildi. Kaçakların bağlantı kurduğu diğer insan tacirlerinin kimlikleri ve kaldıkları otellerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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