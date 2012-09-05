100 bin taraftar bilet için başvuru yaptı

Yüz binden fazla Rus taraftar Spartak Moskova – Barcelona maç bileti için kulübe başvurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yer alan Spartak Moskova ile Barcelona 20 kasımda Moskova'da oynayacak.





UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyerek gruplara yükselen Spartak Moskova, İspanyol takım Barcelona ile aynı grupta yer aldı. Grup eşleşmelerinin ardından Rus taraftarlar Moskova'da oynanacak maç için şimdiden bilet arayışına girdi. Moskova kulübünden yapılan açıklamaya göre daha şimdiden bilet almak isteyen taraftar sayışı 100 bini aşmış durumda.





Rus temsilcisi maçlarını Moskova'da bulunan 84 bin kişilik Lujniki Stadyumu'nda oynuyor. G Grubu'nda yer alan Moskova ekibi bir sonraki tur için Barcelona, Benfica ve Celtic takımlarına karşı mücadele verecek.