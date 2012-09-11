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1. Lig’in en yaşlısı Tavşanlı

PTT 1. Lig'de 2012-2013 sezonunun ilk iki haftasında en yaşlı ekip 28,82 ortalamasıyla TKİ Tavşanlı Linyitspor, en genç ekip ise 20,86 ortalamayla Ankaragücü oldu.

11 Eylül 2012 Salı 11:45
1. Lig’in en yaşlısı Tavşanlı
PTT 1. Lig'de 2012-2013 sezonunun ilk iki haftasında en yaşlı ekip 28,82 ortalamasıyla TKİ Tavşanlı Linyitspor, en genç ekip ise 20,86 ortalamayla Ankaragücü oldu.

Ligde ilk iki haftada takımlar toplam 279 oyuncuya şans verirken, 19 oyuncunun forma giydiği Konya Torkuspor en fazla futbolcuyla mücadele eden ekip olarak dikkati çekti. 

TKİ Tavşanlı Linyitspor'un 28,82 yaş ortalamasıyla en yaşlı ekip olduğu ligde, Kütahya temsilcisini Karşıyaka (26,79), Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (26,67), Denizlispor (26,6) ve Göztepe (26,53) izledi.

Toplam 14 oyuncunun forma giydiği Ankaragücü 20,86 ortalamayla en genç takım unvanını elinde bulundururken, Başkent ekibini 1461 Trabzon (23), Bucaspor (23,4) ve Manisaspor (24,64) takip etti.

Ligin ağabeyi Abdi Aktaş

Ligde ilk iki haftada forma giyen oyuncular içinde TKİ Tavşanlı Linyitspor'dan 37 yaşındaki Abdi Aktaş, en tecrübeli isim olurken, bu futbolcuyu aynı ekipten 36 yaşındaki Yavuz Eraydın, 35 yaşındaki Erman Özgür (Adana Demirspor) ile Burak Akdiş (Kartalspor) ve 34 yaşındaki Ragıp Başdağ (Kayseri Erciyesspor), Serkan Özsoy (TKİ Tavşanlı Linyitspor) ve Erdinç Yavuz (Torku Konyaspor) izledi.

Ligin en genç oyuncuları ise 17 yaşındaki Ankaragücü'nden Hasan Ayaroğlu, Bucaspor'dan Burak Aydın, 18 yaşındaki Canberk Aydın (Samsunspor), Sinan Kurulmuş (Ankaragücü) ve 19 yaşındaki Berkay Can Değirmencioğlu (Denizlispor), Bilal Gülden (Ankaragücü), Cumali Bişi (Çaykur Rizespor), Erhan Kartal (Denizlispor), Ethem Ercan Pülgir (Kartalspor), Halil Akbunar (Göztepe) ve Halil İbrahim Pekşen (Samsunspor) oldu.

Ligin yaş dağılımı

Ligde ilk iki haftanın ardından takımların forma şansı verdiği futbolcu sayıları ve ekiplerin yaş ortalamaları şöyle:

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