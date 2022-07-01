Özel Bankalar Bayram İçin Peş Peşe Kampanya Yaptı! 5 Bin TL, 20 Bin TL Ödemeler Olacak! Son dakika haber.

Kurban Bayramı için sayılı günler kala vatandaşların bayramda doğacak olan ihtiyaçlarının giderilmesi ve karşılanması için bankalar önemli girişimlerde bulunuyor. Kurban Bayramı’nın rahat ve kaygısız bir şekilde geçmesi için gerekli bütün adımları atan bankalar, bayram kredisi için de önemli kampanyalara imza attı.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası aracılığı ile 20.000 TL tutarına kadar olan ihtiyaç kredilerinde vatandaşlar bütün bayram ihtiyaçlarını kolay bir şekilde üstelikte nakit dahilinde gidere bilmektedir. Artık vatandaşların bayram ihtiyaçları giderebilmek adına ihtiyaç duydukları bütün nakit ihtiyaçları yapı kredi Bankası tarafından karşılanmakta, üstelik banka tarafından yapılacak olan ödeme planında ise vatandaşa üç ay ertelemeli bir şekilde ve 36 aya varan vade seçenekleri ile ödeme yapabilmektedir.

ING Bank

ING Bank tarafından verilen kampanyalı bayram kredisi desteğinden yine 20.000 TL’ye varan bir tutar seçeneği vatandaşlara sunulmaktadır. Ancak bu banka kredi notu yüksek olan vatandaşlar için kredi imkanı sunmakla beraber ilk taksit erteleme ve 36 aya varan vade imkanları ile bu kredileri kullandırmaktadır.

Denizbank

Denizbank aracılığı ile 5000 TL ile 20.000 TL aralığında olan bütün kredi limitlerinde bayramı özel faiz oranları ile bu kredileri kullanabilmek mümkündür. Özellikle bayram için düzenlenen bu kredi kampanyasında 36 aya varan vade seçeneğinin yanında 24 aylık vade seçenekleri de değerlendirilebilmektedir. En uygun faiz oranlarından biri Denizbank tarafından sunulmaktadır.