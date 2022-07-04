Özbekistan'da Çıkan Olaylarda En Az 18 Kişi Öldü

Özbekistan'ın özerk eyaleti Karakalpakstan'da geçen hafta meydana gelen olaylarda ülke yetkililerine göre en az 18 kişi öldü, 243 kişi yaralandı .

Karakalpakstan'ın statüsünü etkileyen planlı anayasa değişiklikleriyle ilgili huzursuzluk, uzun süredir hizmet veren akıl hocası İslam Kerimov'un öldüğü 2016'da başbakanlık görevinden iktidara gelmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'in yönetimine karşı şimdiye kadarki en önemli zorluğu oluşturuyor.

Mirziyoyev, protestocuların son 20 yılın en kötü şiddetinde yerel hükümet binalarını ele geçirmeye çalıştıklarından bir gün sonra, Cumartesi günü Karakalpakstan'ın özerkliği ve ayrılma hakkıyla ilgili anayasa maddelerini değiştirme planlarını düşürdü.

Cumhurbaşkanı ayrıca, dili Kazakça'ya Özbekçe'den daha yakın olan etnik bir azınlık grubu olan Karakalpakların yaşadığı kuzeybatı eyalette bir ay boyunca olağanüstü hal ilan etti.

Rus haber ajansı Ria Novosti'nin Pazartesi günü aktardığına göre, eyalet savcılığından bir yetkili Abror Mamatov, "Nukus'ta, kitlesel kargaşalar sırasında alınan ciddi yaralanmalar sonucu 18 kişi öldü" dedi.

Ulusal Muhafız Basın Ofisi bir brifingde, güvenlik güçlerinin geçen Cuma günü protestocuları dağıtırken 516 kişiyi gözaltına aldığını, ancak şimdi birçoğunu serbest bıraktığını söyledi.

Pazartesi günü, komşu Kazakistan'ın lideri Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Taşkent'in önlemlerini memnuniyetle karşıladı. Orta Asya ülkesi, yurtdışındaki en büyük Karakalpak diasporasına ev sahipliği yapıyor.

Mirziyoyev Pazar günü çevrimiçi olarak yayınlanan bir bildiride, isyancıların Nukus şehrinde "yıkıcı eylemler" gerçekleştirdiğini, taş attığını, ateş yaktığını ve polise saldırdığını söyledi.

Kun.uz haber sitesi tarafından yayınlanan fotoğraflarda sokak barikatları, yanan kamyonlar ve zırhlı personel taşıyıcıları da dahil olmak üzere ağır bir askeri varlık görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, en az iki ağır yaralının kollarından ve bacaklarından taşındığını gösterdi. Biri karnından kan ağlarken diğeri çığlık atıyordu.

Özbekistan, sıkı bir şekilde kontrol edilen eski bir Sovyet cumhuriyetidir. Karakalpakstan, taslak değişikliklerin geçen hafta yayınlanmasından bu yana önemli internet kesintileri gördü.

Orta Asya konusunda uzmanlaşmış Prag merkezli bir gazeteci olan Bruce Pannier, Al Jazeera'ya bölgenin “bir seçim yapma ve Özbekistan'dan ayrılmayı seçme fırsatı da dahil olmak üzere, sahip olması gereken bir dizi ayrıcalığa sahip olduğunu” söyledi.