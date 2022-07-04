Özbekistan Olağanüstü Hal İlan Etti

Özbekistan, nadir protestoların Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev'i belirli anayasa reformlarını tersine çevirmeye zorladığı özerk bir cumhuriyette bir ay sürecek olağanüstü hal ilan etti .

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in basın sekreteri Sherzod Asadov Cumartesi günü Telegram'da Karakalpakstan Cumhuriyeti'nde olağanüstü halin Pazar gece yarısından hemen sonra (Cumartesi 19:00 GMT) 2 Ağustos'a kadar süreceğini yazdı.

Açıklamada, önlemin bölgede “vatandaşların güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlüklerini korumak (ve) kanun ve düzeni sağlamak” için alındığı belirtildi.

Özbekistan cumhurbaşkanı Cumartesi günü Karakalpakstan'a geldi ve bölgenin statüsünü zayıflatacak önerilen anayasa değişikliklerinin rafa kaldırılacağına söz verdi.

Özbek makamları, kendi diline sahip etnik bir azınlık grubu olan Karakalpak halkına ev sahipliği yapan özerk bir cumhuriyet olan Karakalpakstan'ın statüsünü değiştirecek anayasal reform planlarını protesto etmek için Cuma günü bir miting düzenlendiğini söyledi.

Yerel ve hükümet yetkilileri, polisin, bazılarının bölgenin başkenti Nukus'taki bir yürüyüş ve kentin merkez pazarındaki bir mitingin ardından yerel yönetim binalarını basmaya çalışmasının ardından protestocuları dağıttığını söyledi.

Mevcut Özbek anayasasına göre Karakalpakstan, Özbekistan içinde egemen bir cumhuriyet olarak tanımlanıyor ve referandum yaparak ayrılma hakkına sahip.

Özbekistan'ın önümüzdeki aylarda halk oylaması yapmayı planladığı anayasanın yeni versiyonu, Karakalpakstan'ın egemenliğinden veya ayrılma hakkından artık söz etmeyecek.

Ancak Mirziyoyev, protestoya hızlı bir tepki olarak Cumartesi günü Karakalpakstan'ı ziyareti sırasında, statüsüyle ilgili değişikliklerin önerilen reformdan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Karakalpakstan hükümeti Cumartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, polisin Cuma günkü protestonun liderlerini ve direniş gösteren diğer bazı protestocuları gözaltına aldığını söyledi.

Cumhuriyet polisi, parlamentosu ve kabinesinden yapılan ortak açıklamada, “provokatörlerin” “devlet kurumlarını ele geçirmeye … toplumu bölmeye ve Özbekistan'daki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırmaya” çalıştıkları belirtildi.

“Bir grup kitlesel ayaklanma organizatörü ve kolluk kuvvetlerine aktif olarak direnen kişiler gözaltına alındı. Onlara karşı soruşturma başlatılıyor" denildi ve huzursuzluktan bir "suç örgütü" sorumlu tutuldu.

Karakalpakstan ile ilgili değişiklikler, Mirziyoyev tarafından önerilen ve aynı zamanda medeni hakların güçlendirilmesini ve cumhurbaşkanlığı süresinin beş yıldan yedi yıla çıkarılmasını da içeren daha geniş bir anayasa reformunun parçasıydı.

Reform planlanan referandumda onaylanırsa, Mirziyoyev'in görev süresi sıfırlanacak ve iki dönem daha aday olmasına izin verilecek.