Özbekistan Cumhurbaşkanı Eyaletteki Ölümleri Açıkladı

Özbekistan cumhurbaşkanı , ülkenin özerk kuzeybatı Karakalpakstan eyaletinde planlı bir anayasa reformu konusunda önemli huzursuzlukların yaşandığı nadir halk protestolarının ardından siviller ve kolluk kuvvetleri arasında kayıplar olduğunu söyledi .

Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev Pazar günü çevrimiçi olarak yayınlanan bir bildiride, isyancıların Nukus şehrinde "yıkıcı eylemler" gerçekleştirdiğini, taş attığını, ateş yaktığını ve polise saldırdığını söyledi.

Karakalpakstan'da basın servisi tarafından Telegram'a aktarılan Mirziyoyev, "Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölümler var" dedi. Yaralıların sayısını ve niteliğini belirtmedi.

Karakalpakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Başkanı Sultanbek Ziyayev, Daryo.uz haber sitesine yaptığı açıklamada, Nukus'taki hastanelerin protestocularla güvenlik güçlerinin çatışması sonucu yaralanan hastalarla dolu olduğunu söyledi.

Web sitesine göre, "Binlerce yaralı hastaneye kaldırıldı ve tedavi ediliyor" dedi.

Sürgündeki muhalif politikacı Pulat Ahunov, Reuters haber ajansına yerel kaynaklara ve video kanıtlarına dayanarak en az beş kişinin öldürüldüğünü söyledi. Düzinelerce ölü olduğuna dair doğrulanmamış raporlar olduğunu söyledi.

Ahunov, yetkililerin uyguladığı olağanüstü hal nedeniyle insanların hareket edemediğini ve daha fazla bilgi alamadığını söyledi.

Karakalpakstan, geçen hafta taslak değişikliklerin yayınlanmasından bu yana önemli internet kesintileri gördü ve bölgeyi nominal “egemen” statüsünden ve halk referandumu yoluyla Özbekistan'dan ayrılma hakkını elinden aldı.

Mirziyoyev o zamandan beri gösterilerden sonra eyaletin özerkliğini geri alma planlarından vazgeçti.

Praglı Bruce Pannier, “Anayasaya göre özerk bir bölge, kendi parlamentosu var, seçim yapma ve Özbekistan'dan ayrılmayı seçme fırsatı da dahil olmak üzere sahip olması gereken bir dizi ayrıcalığa sahip” dedi. El Cezire'ye verdiği demeçte, Orta Asya'da uzmanlaşmış merkezli gazeteci.

Bölge adını, protestoların gerçekleştiği Nukus gibi şehirlerde iyi temsil edilen, ancak şimdi batı bölgesinde iki milyonluk bir azınlık oluşturan Karakalpak halkından alıyor.

Pannier, "Genel olarak Özbekistan'da protestolar çok nadir çünkü güvenlik güçlerinin ülke üzerinde çok güçlü bir kontrolü var" dedi.

“Özellikle Karakalpakstan'da, sırf bunalımlı bir bölge olduğu için yıllar içinde çok daha küçük protestolar oldu. Çok fazla yatırım görmüyor, orada bir takım sağlık sorunları var, bu yüzden protestoların olması olağandışı değil, ancak bu boyutta bir şey Özbekistan standartlarına göre olağandışı.”

Özbekistan Cumartesi günü , önerilen değişiklikler üzerine büyük protestoların patlak verdiği yoksul bölgede bir ay boyunca olağanüstü hal ilan etti.

Pazar günü Mirziyoyev iki gün içinde bölgeye ikinci bir ziyarette bulundu.

Yerel milletvekillerine, "Sahte sloganların arkasına saklanan bir grup insan, vatandaşların güvenini kazandı, onları yanılttı, yetkililerin yasal taleplerine uymadı, kaosa neden oldu ve yerel yönetim organlarının binalarına el koymaya çalıştı" dedi.

“Birkaç grup silah elde etmek için Nukus Şehri İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar Dairesi binalarını ele geçirmeye çalıştı” dedi.

Sayısal üstünlüklerinden yararlanan bu adamlar, kolluk kuvvetlerine saldırdı, onları ağır şekilde dövdü ve ağır yaraladı” dedi.