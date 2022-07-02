Özbek Özerk Bölgesinde Anayasa Reform Planı Protesto Edildi

Özbek makamları, Özbekistan'ın Karakalpakstan özerk cumhuriyetinde, statüsünü değiştirecek planlı bir anayasa reformu nedeniyle ender halk protestolarının patlak verdiğini söylüyorlar.

Rusya ile yakın ilişkilere sahip olan Karakalpakstan, Batı Özbekistan'ın yaklaşık dörtte ikisini işgal ediyor. Türk dillerinden birini konuşan ayrı bir etnik azınlık grubu olan Karakalpaklara ev sahipliği yapmaktadır.

Mevcut Özbek anayasası, onu referandum yaparak ayrılma hakkına sahip egemen bir cumhuriyet olarak tanımlıyor.

Özbekistan, Karakalpakstan'ın egemenliğinden veya ayrılma hakkından artık söz etmeyecek yeni bir anayasa versiyonu için önümüzdeki aylarda referandum düzenlemeyi planlıyor.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı'na göre, “anayasal reformları yanlış anlamanın bir sonucu olarak” bir grup Karakalpakstan sakini, başkent Nukus'a yürüdü ve Cuma günü kentin merkez pazarında bir miting düzenledi.

Karakalpakstan hükümeti yaptığı açıklamada, protestocuların hükümet binalarını ele geçirmeye çalıştıklarını ve polisin müdahale etmeye ve liderlerini ve aktif direniş gösterenleri gözaltına almaya çalıştığını söyledi.

Özbekistan'daki yetkililer, iki milyon nüfusa sahip eyalette daha sonra düzenin sağlandığını söyledi.

Anayasal reformlar

Karakalpakstan'la ilgili değişiklikler, Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev tarafından önerilen ve aynı zamanda medeni hakların güçlendirilmesini ve cumhurbaşkanlığı süresinin beş yıldan yedi yıla çıkarılmasını da içeren geniş anayasal reformların bir parçası.

Referandum reformu onaylarsa Mirziyoyev'in görev süresi sıfırlanacak ve iki dönem daha aday olmasına izin verilecek.

Mirziyoyev , Ekim ayında oyların yüzde 80,1'ini alarak ikinci beş yıllık görev süresini garantiledi .

Seçim komisyonu başkanı Zayniddin Nizamkhodjaev, oylamanın demokratik standartlara uygun olduğunu söyledi. Ancak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) gözlemciler Mirziyoyev'in reform gündeminin henüz gerçekten çoğulcu bir ortamla sonuçlanmadığını söyledi.

64 yaşındaki, hükümetine sadık dört rakiple karşı karşıya kaldı.

Gözlem heyeti yaptığı açıklamada, "Birden fazla aday seçime itiraz ederken, birbirleriyle veya seçmenlerle anlamlı bir ilişki olmadı ve adaylar görevdeki adaya meydan okumaktan veya eleştirmekten kaçındı" dedi.

Ayrıca seçim gününde “önemli usul usulsüzlükleri” olduğunu belirterek, “oylama, sayım ve listeleme sırasında önemli güvencelerin genellikle göz ardı edildiğini” ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mirziyoyev'i yeniden seçilmesinden dolayı tebrik eden ilk kişi oldu ve Özbek seçim yetkilileri ön sonuçları açıklamadan önce onu aradı.